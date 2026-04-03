  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

حجت الاسلام قریب: ایران پایان دهنده جنگ است

دامغان- امام جمعه دیباج با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل جنگ را آغاز کردند اما ایران اسلامی پایان دهنده آن است، گفت: شکست‌های مفتضحانه دشمن سبب تمسخر آن‌ها در دنیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر ضمن اشاره به دست بالای ایران در جنگ رمضان اعلام کرد: در حالی ترامپ در سخنرانی های خود از پیروزی دم می زند که حملات ایران باعث هجو و تمسخر او شده است.

وی گفت: ما تنها کشوری هستیم که بعد از جنگ جهانی دوم توانستیم مجهزترین وسایل جنگی آمریکایی مثل جنگنده اف ۳۵، پایگاه های نظامی آمریکایی، رادارهای میلیاردی، هواپیمای آواکس و سوخت رسان ها و ناوهای سنگین آمریکایی را نابود کنیم.

امام جمعه دیباج ادامه داد: هواپیمای آواکس یک هواپیمای فوق پیشرفته ای که قابلیت هدایت همزمان عملیات هوایی، زمینی، دریایی را تا شعاع چهار هزار کیلومتر دارا است، ساقط شده و این سبب نشان دادن اقتدار ایران اسلامیئ و تحقیر آمریکا است.

قریب با بیان اینکه ما ثابت کردیم پایان دهنده جنگ جمهوری اسلامی است اضافه کرد: با شکست دشمن در جبهه های مختلف شاهد شکستن عزم و اراده آنان هستیم.

وی افزود: دشمن با حمله اماکن صنعتی و خدماتی و زیرساخت ها دنبال این است که در ذهن عده ای در استمرار جنگ تردید ایجاد کند و اینگونه القا کند که هزینه جنگ رو به افزایش است و ادامه به صلاح نیست.

امام جمعه دیباج همچنین گفت: دشمن با این حربه دوباره دنبال فرصت گیری است تا بعد از چند وقت دوباره حمله را از سر گیرد و این بار جنگ باید اتمام کار دشمن باشد و نباید دوباره به دشمن فرصت داد.

قریب با بیان اینکه حضور مردم در میدان و اقتدار نیروهای مسلح سبب شکست آمریکا و اسرائیل شده است، گفت: آمریکا با طرح مذاکره و اتهام زنی به مسئولان تلاش دارد شکست های خودش را جبران نماید.

کد مطلب 6790459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها