ماموستا حسینی: حفظ همبستگی اجتماعی ضامن آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سروآباد با اشاره به مسائل روز و ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی، بر نقش ارزش‌های اخلاقی و دینی در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه تأکید کرد.

وی شکرگزاری را عملی ارزشمند و مؤثر در فرهنگ اسلامی دانست و افزود: شکرگزاری می‌تواند در زندگی روزمره انسان آثار مهمی بر جای بگذارد و موجب تقویت روحیه امید و رضایت در جامعه شود.

امام جمعه سروآباد ادامه داد: داشتن روحیه شکرگزاری موجب احساس آسایش و رضایت بیشتر در زندگی می‌شود و می‌تواند به کاهش اضطراب و استرس و افزایش امنیت روانی افراد کمک کند.

وی همچنین تأکید کرد که شکرگزاری روابط اجتماعی را تقویت کرده و زمینه ایجاد روابط سالم و صمیمی میان افراد را فراهم می‌کند؛ موضوعی که نقش مهمی در احساس امنیت در محیط اجتماعی دارد.

ماموستا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت احترام به والدین پرداخت و گفت: احترام به والدین در سه محور محبت، رفتار مناسب و مسئولیت‌پذیری خلاصه می‌شود و فرزندان باید با گفتار و رفتار شایسته قدردان زحمات آنان باشند.

وی افزود: رعایت ادب و احترام به والدین و دوستان آنان، همراه با محبت و توجه به نیازهای آن‌ها، از مهم‌ترین آموزه‌های تربیتی و اخلاقی اسلام است که موجب تحکیم خانواده و جامعه می‌شود.