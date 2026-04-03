ماموستا رستمی: همبستگی ملت ایران عامل اقتدار کشور در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای این هفته نماز جمعه مسجد جامع سنندج، با تأکید بر جایگاه والای ملت ایران اظهار کرد: هر اقدامی در مسیر خدمت به مردم وفادار ایران و بهویژه مردم کردستان انجام شود، باز هم در برابر بزرگی و صبوری این ملت اندک است و مسئولان باید با تلاشی مضاعف و صادقانه در خدمت مردم باشند.
وی با اشاره به اهمیت رزق و روزی حلال در جامعه، افزود: توجه به معیشت حلال و رعایت اصول اخلاقی و دینی، از پایههای اساسی یک جامعه سالم و پویا به شمار میرود.
امام جمعه سنندج با بیان اینکه ملت ایران در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی همواره با وحدت و انسجام در مسیر آرمانهای خود گام برداشتهاند، تصریح کرد: این همبستگی ملی، مایه افتخار و عامل اقتدار کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است.
ماموستا رستمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح و دوستی بوده و دست برادری به سوی سایر ملتهای مسلمان دراز کرده است، اما در مقابل، برخی قدرتهای سلطهگر با اقدامات خصمانه خود مانع تحقق صلح پایدار در جهان میشوند.
وی با اشاره به شرایط اخیر و حملات صورتگرفته، عنوان کرد: حمله به زیرساختهای خدماتی و اقتصادی کشور، نشانه خوی وحشیگری و بیرحمی دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است که از پیشرفت و اقتدار کشورهای اسلامی هراس دارند.
امام جمعه سنندج با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است، گفت: این ملت همواره خواهان صلح بوده، اما در برابر هرگونه تجاوز، با قدرت و اقتدار از خود دفاع میکند.
وی همچنین با قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب در تقدیر از علمای اهل سنت، آن را نشانهای از نگاه وحدتآفرین و تقویتکننده انسجام ملی دانست و افزود: اینگونه اقدامات، موجب افزایش همدلی و همبستگی در جامعه میشود.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفاهیم قرآنی، به سوره مبارکه «الرحمن» و نعمتهای الهی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم نه صرفاً یک کتاب روایی، بلکه حقیقتی برای هدایت انسانها و تحقق پیروزی حق بر باطل است.
وی با تأکید بر اهمیت همدلی و نوعدوستی در جامعه، بیان کرد: انسانها همچون اعضای یک پیکرند و بیتفاوتی نسبت به مشکلات دیگران، با آموزههای دینی و انسانی سازگار نیست.
امام جمعه سنندج در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خاطرنشان کرد: با تکیه بر ایمان، وحدت و مسئولیتپذیری اجتماعی، میتوان از این شرایط عبور کرد و زمینه بازگشت آرامش و رفاه به جامعه را فراهم ساخت.
نظر شما