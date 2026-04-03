به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش‌های رسیده به خبرنگار مهر، یکی از پایگاه‌های مهم پشتیبانی رسانه‌ای و ماهواره‌ای در نزدیکی ابوظبی که خدمات ماهواره‌ای به شبکه «ایران اینترنشنال» ارائه می‌داد، هدف حمله قرار گرفته است.

به‌دنبال این اقدام پخش برنامه‌های این شبکه در برخی مناطق با اختلال مواجه شده است.

پیش از این منابع امنیتی به مجموعه‌ها و نهادهایی که در منطقه به ارائه خدمات پشتیبانی به این شبکه مشغول هستند، هشدار داده بودند که از ادامه همکاری خودداری کنند در غیر این صورت مسئولیت و تبعات هرگونه همکاری بر عهده خود آن‌ها خواهد بود.