به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات متجاوزانه آمریکایی-صهیونی به شهرستان خرم‌آباد، سردار سرافراز و پیشکسوت جهاد و ایثار، شهید «محمدحسین صوفی» از شهرستان ازنا، به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

حضور در هشت سال دفاع مقدس؛ حماسه‌آفرینی در جبهه‌های حق علیه باطل

سردار شهید «محمدحسین صوفی» از رزمندگان دلاور و پیشکسوتان جهاد و ایثار شهرستان ازنا بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس، حضوری فعال و مؤثر در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشت.

این سردار سرافراز علاوه بر هشت سال جنگ تحمیلی، شش سال نیز در قامت مدافع حرم در میدان جهاد و مقاومت حضور مخلصانه‌ای داشت.

وی پس از سال‌ها تلاش و شوق شهادت، عاقبت بامداد روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ به رهبر و همرزمان شهیدش پیوست.

سردار شهید حاج محمدحسین صوفی در پی حملات متجاوزانه و وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی-صهیونی به شهرستان خرم‌آباد، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آئین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام سردار حاج محمدحسین صوفی، روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴:۰۰ در شهرستان ازنا برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان ازنا دعوت شده است تا با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

مکان برگزاری؛ از میدان راه آهن تا گلزار شهدای ازنا

مراسم تشییع این شهید والامقام از میدان راه آهن شهرستان ازنا آغاز شده و تا گلزار شهدای این شهرستان ادامه خواهد یافت.

پیکر مطهر این سردار سرافراز پس از تشییع، در جوار سایر شهدای والامقام گلزار شهدای ازنا به خاک سپرده خواهد شد.