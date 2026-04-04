به گزارش خبرنگار مهر، با حکمی از سوی جلیل کوهپایهزاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، هادی رضایی به عنوان مدیر تیم های ملی والیبال نشسته منصوب شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
بنا به پیشنهاد رئیس انجمن والیبال نشسته و نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی در این رشته به موجب این حکم به سمت مدیر تیم های ملی والیبال نشسته منصوب میشوید.
آرزومند است؛ با اتکال به ایزد منان و با بهرهگیری از توان علمی و تجربی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ورزش و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیشبرد امورات محوله موفق و مؤید باشید.
