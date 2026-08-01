به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای یکشنبه (۱۱ مرداد) و دوشنبه (۱۲ مرداد)، در استان گلستان، شرق مازندران و حتی ارتفاعات استان سمنان، احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا وجود دارد.

وی افزود: ساکنان مناطق پل‌سفید، کیاسر، دیباج، سوادکوه، گلوگاه، کلاله، گرگان و علی‌آباد باید نسبت به این شرایط جوی هوشیار باشند و هشدارهای هواشناسی را با دقت دنبال کنند.

اصغری بیان کرد: مهم‌ترین هشدار صادرشده، هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استان خوزستان است. بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی به گونه‌ای است که صدور هشدار قرمز به دلیل تداوم گرمای بسیار شدید ضروری بوده است.

وی یادآور شد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه (۱۳ مرداد)، دمای هوا در مناطقی از استان خوزستان از جمله شوش، آقاجاری، بهبهان، بندر ماهشهر و رامهرمز به ۴۹ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر خواهد رسید.

این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت باد در شرق کشور، گفت: طی روزهای پیش‌رو، حاکمیت بادهای معروف ۱۲۰ روزه در شرق کشور ادامه خواهد داشت که پیامد آن خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در برخی مناطق خواهد بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد پیش‌بینی شده است و شهروندان این مناطق باید توصیه‌های هواشناسی را برای کاهش اثرات ناشی از گرد و خاک و افت کیفیت هوا مدنظر قرار دهند.