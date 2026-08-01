اتصال نیروگاه خورشیدی بیدبلند گامی موثر برای تامین انرژی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه بررسی افزایش ظرفیت مصرف انرژی خورشیدی در خوزستان اظهار کرد: در این جلسه که با حضور مسئولان پالایشگاه گاز بیدبلند، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و فعالان حوزه برق استان برگزار شد، بر رفع موانع موجود برای اتصال ۱۲.۵ مگاوات برق تولیدی توسط پالایشگاه بیدبلند به شبکه سراسری تأکید و مقرر شد این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بالای انرژی خورشیدی در این استان افزود: توسعه پنل‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از سیاست‌های اصلی استان برای مقابله با چالش‌های انرژی است. این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی‌ها، نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کند و می‌تواند به تأمین برق ارزان‌تر و پایدارتر برای استان منجر شود.

وی با تأکید بر لزوم جهش در این بخش بیان کرد: استان خوزستان از پتانسیل بالایی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد. این جلسه با هدف تسریع در روند اجرایی پروژه ۱۲.۵ مگاواتی پالایشگاه بیدبلند و رفع موانع فنی و اداری آن تشکیل شد که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این ظرفیت بزرگ باشیم.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به تأثیرات مثبت این پروژه‌ها بر کیفیت زندگی شهروندان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای این طرح‌ها، وابستگی به منابع انرژی فسیلی را کاهش دهیم و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و تأمین نیازهای آتی استان برداریم.