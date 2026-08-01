به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در پی پیشنهاد، مذاکره و هماهنگی انجام‌شده با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعتبار تمامی پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون اعمال هرگونه تغییر در مفاد پروانه، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید شده است.

بر این اساس، ارائه گواهی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای تمدید این دسته از پروانه‌ها الزامی نخواهد بود.

این اقدام با هدف تسهیل در ارائه خدمات مهندسی، کاهش مراجعات اداری و تداوم فعالیت حرفه‌ای مهندسان و شرکت‌های مشمول انجام شده است. همچنین مقرر شده مراتب این تصمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تمامی ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی شود و مراجع ذی‌ربط نیز اقدامات اجرایی لازم را در این زمینه انجام دهند.