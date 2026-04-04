مقام روس: جنگ علیه ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در اظهاراتی با بیان اینکه جنگ با ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک جدی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد: آمریکایی‌ها که با ماجراجویی در ونزوئلا به وجد آمده بودند، در محاسبات خود دچار خطا شدند.

ماتوینکو در گفت‌وگو با خبرگزاری «وستی» روسیه گفت: آمریکا همچنان یک هژمون باقی مانده است، اما نه به اندازه‌ گذشته.

وی که پس از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، سومین مقام ارشد روسیه است، افزود: امروز کشورهای حوزه‌ خلیج فارس درک کرده‌اند که پایگاه‌های آمریکایی نه یک وسیله‌ حفاظتی، بلکه اهدافی برای حمله هست.

رئیس شورای فدراسیون روسیه در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به مواجهه غرب با مسکو اظهار کرد: پیش‌بینی‌های آخرالزمانی در حال حاضر نابجا هستند، اما نباید غافل شد که روسیه باید تولید سلاح‌های پیشرفته و منحصربه‌فرد خود را افزایش دهد و این بهترین عامل بازدارندگی است.

وی درباره اظهارات ترامپ در تهدید به خروج از ناتو در پی نپیوستن کشورهای عضو این اتحاد به جنگ علیه ایران، گفت: ناتو فرو نخواهد پاشید؛ این یک ائتلاف دفاعی نیست بلکه ائتلافی برای تهاجم و برافروختن درگیری‌ها است.

ماتوینکو ادامه داد: تنش میان اروپا و آمریکا در داخل این بلوک محتمل است، اما اروپایی‌ها به مرور زمان هوشیار خواهند شد و رویکرد «روس‌هراسی» آنها از بین خواهد رفت.