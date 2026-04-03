تغییر ادبیات قطعنامه بحرین درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اصلاح قطعنامه پیشنهادی بحرین برای دخالت در امور تنگه هرمز خبر داد و نوشت: این قطعنامه بر همکاری بین کشورهای مشارکت کننده برای جلوگیری از انسداد این آبراه برای حداقل یک دوره ۶ ماهه تاکید دارد.

این رسانه غربی با اشاره به مخالفت چین، روسیه و فرانسه با نسخه اولیه این قطعنامه، اعلام کرد که هدف از اصلاحات انجام شده جلب نظر این کشورها است.

براساس این گزارش، متن اصلاح شده قطعنامه پیشنهادی بحرین، به صورت مستقیم استفاده از اقدام نظامی در چارچوب فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل را توصیه نمی کند.

بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز کشور اردن، پیش نویس قطعنامه ای را درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران ارائه کرده است.

کشورهای روسیه، چین و فرانسه با متن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین و بکارگیری هرگونه توسل به زور درباره تنگه هرمز مخالف هستند. این سه کشور با هر گونه متنی در قطعنامه پیشنهادی که مجوز توسط به زور را درباره این آبراه حیاتی جهان بدهد، مخالف هستند.

هر قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به ۹ رای موافق بدون وتوی ۵ عضو دائم این شورا دارد.

شورای امنیت سازمان ملل دارای ۵ عضو دائم (آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه) و ۱۰ عضو غیر دائم است که برای تصویب هر قطعنامه ۵ عضو دائم نباید به آن رای منفی بدهند.

تنگه هرمز، کانالی حیاتی است که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند و کشورها عضو ناتو، درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مشارکت در تجاوز به ایران به منظور بازگشایی این آبراه جهانی را رد کرده اند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.