مدودف: جنگ علیه ایران، اختلافات اعضای ناتو را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف روز جمعه در کانال خود در پیام‌رسان روسی مکس نوشت: مقامات سیاسی اروپا به ویژه در بروکسل، به طور جدی در حال بررسی ایجاد یک بخش تمام عیار نظامی در اروپا هستند که این وضعیت، چشم‌انداز این اتحاد را تغییر می دهد.

وی افزود: تا به حال، شرایط عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به همه همسایگان، حتی با اوکراین، آسان بوده است اما اکنون همه چیز تغییر خواهد کرد، زیرا اکنون اتحادیه اروپا دیگر یک اتحادیه اقتصادی نیست.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا می تواند به سرعت به یک اتحاد نظامی تمام عیار و بسیار خصمانه با روسیه تبدیل شود که به نوعی بدتر از ناتو است.

وی ادامه داد: سازوکار جدید، یک ائتلاف منزجر کننده اروپایی خواهد بود و وظیفه آنها به دست آوردن سرمایه سیاسی و البته غارت با دامن زدن به روحیه روس ستیزی خواهد بود.

مدودف تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده است که نگرش تساهل آمیز برای پیوستن به اتحادیه نظامی - اقتصادی اروپا را کنار بگذاریم، از جمله کشور اوکراین.

وی بدون نام بردن از ارمنستان که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است، گفت: این موضع توسط مقامات ارشد روسیه به روشنی بیان شده است که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت در اتحادیه اروپا ناسازگار است.

رئیس‌جمهور سابق روسیه در بخش دیگری از این مطلب پیش‌بینی کرد که با وجود لفاظی‌های واشنگتن، ترامپ و آمریکا از ناتو بیرون نخواهند آمد؛ دلیلی برای این کار وجود ندارد و کنگره نیز اجاره نمی دهد.

وی در ادامه کاهش سطح مشارکت و گستره نیروهای آمریکایی در ناتو را محتمل دانست.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.