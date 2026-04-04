۴ نفر در روستای ویدوجای کاشان دچار گازگرفتگی شدند

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد شنبه پانزدهم فروردین‌ماه گزارشی مبنی بر مسمومیت چند نفر با گاز منوکسیدکربن در روستای ویدوجا به مرکز ارتباطات اورژانس کاشان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های سادیان، برزک و آزران به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام گرفت.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان با بیان اینکه در این حادثه چهار نفر دچار مسمومیت شده بودند، ابراز کرد: این افراد پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی ادامه داد: دو نفر دیگر نیز با وجود توصیه کارشناسان اورژانس برای انتقال به بیمارستان، از اعزام خودداری کردند و به صورت سرپایی در محل تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.

فرزندی‌پور با اشاره به خطرات گاز منوکسیدکربن تصریح کرد: این گاز بی‌بو و بی‌رنگ در اثر سوختن ناقص زغال یا وسایل گرمایشی تولید می‌شود و استفاده از منقل یا وسایل احتراقی در محیط‌های بسته و فاقد تهویه مناسب می‌تواند منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه یا بی‌حالی غیرعادی، محیط آلوده را سریع ترک کرده و با اورژانس تماس بگیرند.