مرگ ۲ جوان فامنینی بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر از جان باختن ۲ جوان اهل فامنین بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن خبر داد و اظهار کرد: دو جوان حدوداً ۲۰ ساله به دلیل نقص فنی در دودکش بخاری و ورود گاز مونوکسیدکربن به فضای داخلی منزل، دچار مسمومیت شدید شده و جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به آمار سال گذشته افزود: در سال گذشته ۱۷ نفر شامل ۱۴ مرد و سه زن در استان همدان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت کردند که بیشترین آمار مربوط به آبان‌ماه با پنج مورد و دی‌ماه با چهار مورد فوتی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان ادامه داد: آمار تلفات سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته چراکه در سال ۱۴۰۳ تعداد۳۰ نفر شامل ۲۲ مرد و هشت زن بر اثر این حادثه جان باخته بودند.

مالمیر با هشدار درباره خطرات گاز مونوکسیدکربن گفت: این گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌طعم است و به همین دلیل تشخیص آن برای افراد بسیار دشوار بوده و در موارد زیادی بدون بروز نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند سبب مرگ خاموش شود.

وی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی از جمله بررسی سلامت بخاری‌ها، دودکش‌ها و تجهیزات حرارتی و پرهیز از کاربرد نادرست سوخت‌های فسیلی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از گازگرفتگی است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان در بیان کرد: در صورت مشاهده علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن باید فرد فوراً به هوای آزاد منتقل شود و در صورت بیهوشی، اقدامات اولیه از جمله تنفس مصنوعی برای نجات جان او انجام گیرد.