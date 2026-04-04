۱۳ شهید غیرنظامی، سند جنایت دشمن جنایتکار در حمله به پل B۱ کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری البرز در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف استان البرز و هم‌وطنان گرامی می‌رساند؛ در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به پل B۱ کرج، متأسفانه شمار شهدای این جنایت به ۱۳ نفر از شهروندان بی‌گناه افزایش یافت

بر اساس گزارش‌های دریافتی، شماری از مجروحان این حادثه که در مراکز درمانی تحت مداوا بودند، به دلیل وخامت حال و شدت جراحات وارده، به شهادت رسیده‌اند؛ از همین رو آمار شهدای این حمله جنایتکارانه افزایش یافته است.

این حمله ددمنشانه در شرایطی صورت گرفت که پل B۱ کرج، به‌عنوان یک پروژه عظیم عمرانی و زیرساختی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود و هیچ‌گونه تردد یا فعالیت نظامی از آن صورت نمی‌گرفت. هدف قرار دادن این محدوده که در روز طبیعت میزبان خانواده‌ها و شهروندان بود، منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از مردم غیرنظامی شد.