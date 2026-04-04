به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تشکل ها و فعالین دانشجویی استان قم بیانیه‌ای در راستای محکومیت حملات دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه ها و مراکز علمی صادر کردند که متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نصر من الله و فتح قریب

استقامت ملت ایران دربرابر دشمنان پست ایران، آنچنان تخم کینه و نفرت را دل های کثیف دشمنان ایران و اسلام کاشته است که پس از جنایت های مختلف، این بار به سراغ مراکز علمی ایران اسلامی آمدند و به دانشگاه ها در شهر های مختلف حمله کردند.

این حملات که نشان دهنده ی درماندگی و عجز از جنگی که علیه کشورمان شروع کردند و همچنین ترس دشمن از رشد علمی جوانان غیور ایران اسلامی است را به شدت محکوم میکنیم. دشمنان ما خوب بدانند که با هیچ چیز نمیتوانند دانش بومی ما را از بین ببرند و با این عقده گشایی ها و حملات ناجوانمردانه راه به جایی نخواهند برد.

دانشگاه خانه فکر، آموزش و پیشرفت است و تعرض به آن، چیزی جز بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی و انسانی را نشان نمی‌دهد.

بدخواهان باید بدانند که دانش بومی و مسیر پیشرفت علمی کشور با این‌گونه اقدامات از بین نخواهد رفت و تجربه نشان داده است که چنین رفتارهایی جز پرده برداشتن از حقیقت بزک شده غرب و دشمنی مردمان جزیره اپستین با مردم و ملت عزیزمان نتیجه ای نخواهد داشت .

این وقایع بار دیگر چهره واقعی دشمن را آشکار کرده و نشان می‌دهد که هدف گرفتن فضای علمی و آینده جوانان، حرکتی بی‌ثمر و از روی استیصال است. باور داریم که جامعه علمی کشور با اتکا به تلاش و توان جوانان، مسیر خود را با جدیت تا فتح قله های علمی، ادامه خواهد داد و موانع، انگیزه آنان را کم نخواهد کرد.

این پیشرفت های علمی در جامعه دانشگاهی ما از میراث‌های ماندگار و رشدیابنده امام شهیدمان است که همواره پیگیر سطوح علمی کشور بوده است. راه ایشان ادامه خواهد داشت و جهان شاهد فتح قله های علمی، توسط ایران اسلامی، تحت رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای خواهد بود.