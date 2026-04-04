۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

ان‌بی‌سی: هواپیمای A10 آمریکا در کویت سقوط کرده است

شبکه ان بی سی از سقوط هواپیمای جنگی A10 آمریکا در کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی به نقل از یک منبع گزارش داد، هواپیمای آمریکایی از نوع A10 که توسط ایران هدف قرار گرفته بود وارد حریم هوایی کویت شد و در آنجا سقوط کرد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرده بود، روز جمعه هم‌زمان با هدف قرارگرفتن جنگنده اف‌۱۵ در آسمان ایران، هواپیمای جنگی A10 نیز در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

روز گذشته ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای A10 دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونی با رهگیری و اقدام سامانه‌های شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آب‌های جنوب و حوالی تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفت.

