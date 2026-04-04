۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۱

بروز آتش سوزی در مجتمع نفتی کویت به دنبال حمله پهپادی

منابع خبری از وقوع آتش سوزی در مجتمع نفتی کویت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شرکت نفت کویت از وقوع آتش‌سوزی در مجتمع بخش نفتی منطقه «الشویخ» در پی حمله پهپادی خبر داد.

این نهاد رسمی با تأیید این خبر، اعلام کرد که این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است.

همزمان، شبکه الجزیره گزارش داد که به دنبال رهگیری موشک‌ها و پهپاد توسط پدافند هوایی کویت، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمده است.

طبق این گزارش، نیروهای دفاعی در حال مقابله با اهداف متخاصم در آسمان کویت هستند.

حمله پهپادی به مراکز دولتی و بخش انرژی کویت

وزارت دارایی کویت از هدف قرار گرفتن مجتمع وزارتخانه‌ها توسط یک فروند پهپاد خبر داد که منجر به وقوع خسارات گسترده مادی شده است؛ هرچند این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

همزمان، وزارت برق کویت اعلام کرد دو ایستگاه تولید برق و تصفیه آب هدف حمله پهپادی قرار گرفته‌اند.

طبق بیانیه این وزارتخانه، این حمله منجر به خسارات مادی بزرگ و خروج دو واحد تولید برق از مدار خدمت‌رسانی شده است.

    IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      تصمیم آمریکا نابودی کل صنایع و زیر ساختهای کل کشوهای خلیج فارس و دیگر کشورهاست آنها کل منطقه را نابود میکنند جنگ طولانی در پیش است کشتیهای بسیاری غرق خواهند شد و تنگه هرمز مدتهای طولانی بسته خواهد شد

