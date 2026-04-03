رسانه آمریکایی سرنگونی جنگنده A10  این کشور در ایران را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که امروز جمعه هم‌زمان با هدف قرارگرفتن جنگنده اف‌۱۵ در آسمان ایران، هواپیمای جنگی A10 نیز در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

به ادعای نیویورک‌تایمز خلبان این هواپیما نجات پیدا کرده است.

پیش از آن نیز یک جنگنده اف 15 ارتش آمریکا در غرب ایران سقوط کرده بود.

تارنمای آمریکایی «آکسیوس» ضمن تائید هدف قرار گرفته شدن و سرنگونی جنگنده آمریکا با پدافند ایران اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات دو خلبان‌ در حال انجام است.

رسانه های ایران امروز با انتشار تصاویر باقیمانده های یک جنگنده آمریکایی، از هدف قرار گرفتن آن توسط پدافند ایران خبر داده بودند.