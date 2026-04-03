  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

رسانه آمریکایی سرنگونی جنگنده A10  این کشور در ایران را تایید کرد

منابع آمریکایی اعلام کردند که یک فروند هواپیمای جنگی A10 در ایران سرنگون شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که امروز جمعه هم‌زمان با هدف قرارگرفتن جنگنده اف‌۱۵ در آسمان ایران، هواپیمای جنگی A10 نیز در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

به ادعای نیویورک‌تایمز خلبان این هواپیما نجات پیدا کرده است.

پیش از آن نیز یک جنگنده اف 15 ارتش آمریکا در غرب ایران سقوط کرده بود.

تارنمای آمریکایی «آکسیوس» ضمن تائید هدف قرار گرفته شدن و سرنگونی جنگنده آمریکا با پدافند ایران اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات دو خلبان‌ در حال انجام است.

رسانه های ایران امروز با انتشار تصاویر باقیمانده های یک جنگنده آمریکایی، از هدف قرار گرفتن آن توسط پدافند ایران خبر داده بودند.

کد مطلب 6790769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکرت ایشالا همشون سرنگون بشن
    • ایرانی IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دمشون گرم.بقیشون هم بایدبزنیم.تادیگه جرات نکنندبه کشورماواردبشن.وغلط اضافه بکنند.درودبرهمه نیروهای مسلح.این روزهاجنگ هست.نیروهای مسلح دارندازایران دفاع میکنند.درسته مردم محلی استانهاهم باید کمک کنند.وکمک میکنند.ولی خب اینجا منطقه فرق می‌کنه.وامکانات خاص خودش رامیخواد.اماواقعا ایران به این بزرگی خوب ازش محافظت شده.مرگ برامریکا

    پربازدیدها

    پربحث‌ها