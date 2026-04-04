دستگیری ۲ عامل ارسال اطلاعات به شبکه های معاند در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی اظهار داشت: در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی ۲ عامل خودفروخته وابسته به گروه های متخاصم که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان تاکستان، دستگیر شدند.

وی افزود:این افراد، اطلاعات محرمانه محل های انتظامی و امنیتی را ضمن ذخیره در گوشی خود به این شبکه صهیونیستی ارسال می کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قزوین با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک از فعالیت افراد خودفروخته و خائن را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.