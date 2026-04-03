یک جاسوس مرتبط با شبکه های معاند در غرب تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اطلاعات پایتخت اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های مردمی ، مأمورین سازمان اطلاعات فاتب گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک فردی در یک ساختمان دریافت و بلافاصله تحقیقات اولیه را آغاز کرد.

در جریان بررسی‌های دقیق، مشخص شد متهم در پوشش یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و استفاده غیرقانونی از تجهیزات ماهواره‌ای از جمله استارلینک کرده و از این طریق ارتباطاتی با خارج از کشور برقرار می‌کرده است.

در بازدید از محل، مامورین موفق به کشف یک دستگاه ماهواره استارلینک شدند و تحقیقات تخصصی از متهم در دستور کار قرار گرفت .

متهم ضمن قبول اتهامات، اظهار داشته است که به دلیل قطع ارتباط با خارج از کشور، اقدام به تهیه غیرقانونی گیرنده استارلینگ از شهرهای جنوبی کشور از طریق قاچاقچیان کرده و مسئولیت کسب اطلاعات و ارسال وضعیت شهری و اطلاعات مراکز نظامی را بر عهده داشته است.

پلیس پایتخت اعلام کرد که تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با این پرونده ادامه دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار مأمورین قرار دهند.