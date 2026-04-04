۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اجرای جنگلداری در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از جنگل استان در راستای مشارکت مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان لنده گفت: کاشت درخت و نهال امید که رهبر معظم انقلاب (ره) در پیام روز طبیعت گفتند، اولین دستور راهبردی و تمدن ساز معظم له در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جدید هست.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی به عنوان حافظان طبیعت و امنیت زیستی نیز برنامه هایی را ذیل دستور رهبر معظم انقلاب اجرا خواهد کرد، ادامه داد: با دستور استاندار، قرارگاه طرح بزرگ احیای جنگل های زاگرس با کارگروه های مختلف، با دو طرح جنگلداری اجتماعی و جنگلکاری اقتصادی با محوریت منابع طبیعی جهت اجرا با برنامه هفتم توسعه در استان تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این طرح ۲۵۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع استان با مشارکت مردم در قالب طرح های مختلف از جمله درختکاری با گونه های بادام، گردو، صنوبر، اکالیپتوس، همچنین کاشت، توسعه و برداشت گیاهان دارویی، شیلات، پرورش زنبور عسل، طرح های گردشگری، پنل های خورشیدی اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی با درآمدزایی برای چند ده هزار نفر از مردم استان و در نتیجه حفاظت از منابع طبیعی پیشگیری از قطع درخت و تولید زغال، آتش سوزی ها، زمین خواری و ریشه کنی گیاهان دارویی و مرتعی با مشارکت خود مردم برشمرد.

موسویان همچنین از برنامه ریزی برای تولید ۵ میلیون اصله نهال بومی و سازگار با اقلیم استان در سال جاری و در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها