اجرای جنگلداری در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان لنده گفت: کاشت درخت و نهال امید که رهبر معظم انقلاب (ره) در پیام روز طبیعت گفتند، اولین دستور راهبردی و تمدن ساز معظم له در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جدید هست.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی به عنوان حافظان طبیعت و امنیت زیستی نیز برنامه هایی را ذیل دستور رهبر معظم انقلاب اجرا خواهد کرد، ادامه داد: با دستور استاندار، قرارگاه طرح بزرگ احیای جنگل های زاگرس با کارگروه های مختلف، با دو طرح جنگلداری اجتماعی و جنگلکاری اقتصادی با محوریت منابع طبیعی جهت اجرا با برنامه هفتم توسعه در استان تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این طرح ۲۵۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع استان با مشارکت مردم در قالب طرح های مختلف از جمله درختکاری با گونه های بادام، گردو، صنوبر، اکالیپتوس، همچنین کاشت، توسعه و برداشت گیاهان دارویی، شیلات، پرورش زنبور عسل، طرح های گردشگری، پنل های خورشیدی اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی با درآمدزایی برای چند ده هزار نفر از مردم استان و در نتیجه حفاظت از منابع طبیعی پیشگیری از قطع درخت و تولید زغال، آتش سوزی ها، زمین خواری و ریشه کنی گیاهان دارویی و مرتعی با مشارکت خود مردم برشمرد.

موسویان همچنین از برنامه ریزی برای تولید ۵ میلیون اصله نهال بومی و سازگار با اقلیم استان در سال جاری و در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد.