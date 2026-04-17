برگزاری پویش ملی درختکاری«سرو ایران و نهال امید»در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسویان صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پویش ملی درختکاری «سرو ایران و نهال امید» روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در همه شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه به مناسبت سالروز ولادت رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و روز ملی ارتش با همکاری بسیج سازندگی و صدا و سیما برگزار خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: پویش ملی درختکاری با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز استان اجرا می‌شود و از هم استانی‌های علاقه‌مند به طبیعت دعوت می‌کنیم در این حرکت ملی مشارکت کنند.

وی مکان‌های اجرای درختکاری در استان را شامل پارک جنگلی یاسوج، دشتک کوچک سی سخت؛ روستای صنوگان کهگیلویه، روستای القچین چرام، روستای سرگچ لنده؛ روستای پکک، جاده دژ سلیمان لنده، نسه بوستان باشت؛ روستای سر زرد و بوستان امامزاده بی بی خاتونین (س) مارگون برشمرد.

موسویان تأکید کرد که حضور مردم در این برنامه علاوه بر ایجاد فضای سبز، موجب نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست در جامعه خواهد شد