سقوط «گراز زرهی» در آسمان ایران؛ پیام راهبردی پدافند هوایی

خبرگزاری مهر-گروه سیاست: انهدام جنگنده تهاجمی A-۱۰ توسط سامانه موشکی زمینبههوای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور، فقط یک پیروزی تاکتیکی نبود؛ این شکار، زنگ خطری بلند برای دشمن بود که نشان میدهد آسمان ایران دیگر جای پرواز امن برای هیچ «جانسختی» نیست.
گراز وحشی در دام؛ چرا A-۱۰ اینقدر خطرناک بود؟
جنگنده A-۱۰ Thunderbolt II، معروف به «گراز وحشی»، یکی از وحشتانگیزترین سلاحهای نیروی هوایی آمریکاست. این پرنده زرهپوش، برخلاف جنگندههای مدرن چندمنظوره، فقط برای یک مأموریت ساخته شده: پشتیبانی هوایی نزدیک از نیروهای زمینی. جایی که خلبانش مثل فرشته مرگ، در ارتفاع چند ده متری بالای سر نیروهای خودی، آتش جهنمی بر سر دشمن میریزد.
حضور این گراز در آسمان، همیشه نشانه یک حمله زمینی بزرگ و قریبالوقوع بوده. اما این بار، در جنوب ایران، داستان متفاوت بود.
سه ویژگی مرگبار که A-۱۰ را به «جانسخت» تبدیل کرده بود
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار جزئیات این شکار، سه برتری کلیدی این جنگنده را برجسته کرد که آن را به بهترین پلتفرم پشتیبانی نزدیک جهان تبدیل کرده بود:
۱. زره و بقاپذیری افسانهای
کابین خلبان با زره تیتانیومی ضخیم، موتورهای دوگانه مقاوم، و سیستمهای مکانیکی پشتیبان. حتی اگر موشک به آن بخورد یا بالش پاره شود، A-۱۰ میتوانست با یک موتور هم پرواز کند و به پایگاه برگردد. خلبانان آمریکایی آن را «تانک آسمان» مینامیدند.
۲. مانور مرگبار در ارتفاع پست
سرعت کم، اما چابکی دیوانهوار در ارتفاع چند ده متری. این جنگنده مثل پرنده شکاری، از درهها و تپهها برای پنهان شدن استفاده میکرد و با دقت وحشتناکی به نیروهای زمینی شلیک میکرد. کابوس واقعی هر سرباز پیادهنظام.
۳. آتشبار جهنمی
توپ غولپیکر ۳۰ میلیمتری GAU-۸ Avenger که در دقیقه هزاران گلوله اورانیوم ضعیفشده شلیک میکند و تانکها را مثل قوطی کنسرو متلاشی میکند. به علاوه، قابلیت حمل دهها بمب هوشمند، موشک و راکت که آن را به یک «انبار مهمات پرنده» تبدیل کرده بود.
این انهدام چه پیامی داشت؟
ساقط کردن این «گراز زرهی» فراتر از یک خبر نظامی ساده بود. این رخداد چهار پیام استراتژیک محکم و روشن فرستاد:
اول: دکترین CAS دشمن فلج شد
A-۱۰ ستون فقرات پشتیبانی نزدیک آمریکاست. حالا دشمن میداند که دیگر نمیتواند با خیال راحت از آسمان بر سر نیروهای زمینی سایه بیندازد. روحیه سربازان مهاجم زیر ضربه خواهد رفت.
دوم: پدافند ایران به بلوغ کامل رسید
رهگیری و انهدام هدفی که دقیقاً برای پرواز در ارتفاع پست و مانور بالا ساخته شده، یعنی رادارهای ما در ارتفاعات کم پوشش کامل دارند، سامانههای موشکیمان واکنش فوقالعاده سریع نشان میدهند و شبکه پدافندی یکپارچه به کمال رسیده است.
سوم: هزینه تجاوز سرسامآور شد
حتی مقاومترین جنگنده آمریکایی هم در آسمان ایران نابود شد. پیام واضح است: «هیچ پرندهای مصون نیست.» محاسبات نظامی دشمن حالا باید دوباره نوشته شود.
چهارم: بازدارندگی واقعی، نه شعار
روابط عمومی ارتش درست گفت: «زمین و آسمان ایران قتلگاه هر متجاوزی خواهد بود.» این شکار، فقط یک هواپیما را ساقط نکرد؛ یک معادله راهبردی را برای همیشه تغییر داد.
جمعبندی
انهدام A-۱۰ Thunderbolt II در جنوب کشور، بیش از یک موفقیت عملیاتی است؛ این یک ضربه راهبردی به قلب دکترین تهاجمی آمریکاست. نشان داد که حتی پیشرفتهترین ابزارهای جنگی دشمن، در برابر هوش، دقت و آمادگی پدافند هوایی ایران، به اندازه یک هدف معمولی آسیبپذیرند.
در نبردهای آینده، آسمان ایران دیگر میدان بازی آسان نخواهد بود. این شکار، پیامی قاطع به همه کسانی است که فکر میکردند میتوانند با «گرازهای زرهی» خود به مرزهای ما نزدیک شوند:
خوش آمدید به قتلگاه متجاوزین.
