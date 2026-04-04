به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک جی‌پی مورگان در یادداشتی اعلام کرد قیمت نفت می‌تواند در کوتاه‌مدت به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار برای هر بشکه برسد و در صورتی که اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز تا اواسط ماه مه ادامه یابد، خطر افزایش قیمت‌ها به بیش از ۱۵۰ دلار برای هر بشکه وجود دارد.

بر اساس این پیش‌بینی، انتظار می‌رود قیمت نفت تا سه‌ماهه دوم سال بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند.

این بانک آمریکایی همچنین پیش‌بینی کرد قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی تحت تأثیر بازگشایی نسبی تنگه هرمز و عادی‌تر شدن روند ذخیره‌سازی نفت، بار دیگر روند افزایشی به خود بگیرد.

جی‌پی مورگان هشدار داد میزان و مدت افزایش قیمت نفت نقش مهمی در تعیین شدت شوک‌های کلان اقتصادی دارد و در صورت تداوم رشد قیمت‌ها، خطر کاهش تقاضا و بروز رکود احتمالی در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد.

در همین حال، قیمت نفت در معاملات پرنوسان روز پنجشنبه با افزایش همراه شد.