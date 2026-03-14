عبور قیمت نفت از ۱۰۳ دلار در پی تداوم اختلال در هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم تلاش‌های آمریکا برای مهار افزایش قیمت نفت، بازار جهانی همچنان با روند صعودی قیمت‌ها مواجه است.

در تازه‌ترین اقدام، واشنگتن تحریم‌های نفتی روسیه را به طور موقت برای ۳۰ روز لغو کرد تا عرضه نفت در بازار جهانی افزایش یابد؛ با این حال این اقدام نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.

بر اساس گزارش‌ها، در پانزدهمین روز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و در پی بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت نفت برنت دریای شمال از مرز ۱۰۳ دلار در هر بشکه عبور کرده است.

«ناتاشا کانوا» تحلیلگر بانک جی‌پی‌مورگان اعلام کرد انتظار می‌رود تا پایان هفته آینده کاهش عرضه نفت خام به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز برسد؛ موضوعی که به گفته وی کمبود عرضه را در بازارهای فیزیکی به‌طور آشکار نمایان خواهد کرد.

وی تأکید کرد بازار جهانی علاوه بر نفت خام با کمبود شدید فرآورده‌های نفتی نیز مواجه شده است.

به گفته این تحلیلگر، محصولاتی مانند دیزل، سوخت جت، گاز مایع و نفتا در بازار با کمبود جدی روبه‌رو هستند و در بسیاری موارد تنها به دلیل در دسترس نبودن امکان مصرف آن‌ها وجود ندارد.

در همین حال مؤسسه «آر بی سی کپیتال مارکتز» اعلام کرده است که احتمال دارد قیمت نفت از رکورد ۱۲۸ دلاری که اندکی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ ثبت شد نیز فراتر رود.

این مؤسسه حتی پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت می‌تواند از رکورد تاریخی حدود ۱۴۷ دلار در سال ۲۰۰۸ نیز عبور کند.

«هلیما کرافت» رئیس بخش کالاهای جهانی آر بی سی در این باره گفت که این مؤسسه در حال بازنگری برآوردهای خود درباره مدت زمان درگیری با ایران و پیامدهای آن بر بازار نفت است.

وی افزود که این درگیری ممکن است تا بهار سال آینده ادامه یابد؛ مسئله‌ای که می‌تواند فشار بیشتری بر بازار جهانی انرژی وارد کند.