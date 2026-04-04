۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

هیئت‌های مذهبی به پویش جان‌فدا پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی کشور در اطلاعیه ای از پیوستن اعضای خود به پویش جان‌فدا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

هیئات مذهبی، خیمه‌گاه شور و شعور حسینی و مکتبِ تربیتِ نسل‌هایی بوده‌اند که در طول تاریخ، برای دفاع از دین، ناموس و خاکِ پاک این مرز و بوم، سینه سپر کرده‌اند. در مکتب عاشورا، دفاع از سرزمینی که مهد پرورش محبان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و خیمه استوار اسلام است، فریضه‌ای مقدس و تکلیفی الهی به شمار می‌رود. به فرموده سردار بزرگ جبهه مقاومت، این ایران اسلامی همان «حرم» است که پاسداری از وجب به وجب خاک، آب و طبیعت آن، رسالتِ قطعی هر انسان آزاده و غیرتمندی است.

امروز که کیان این سرزمین، از کرانه‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و جزایر بیدار و استوار آن تا گنجینه‌های ارزشمند و سواحل پهناور کشور، با تهدیدات، آسیب‌ها و طمع‌ورزی‌هایی روبرو است، فرزندان عاشورایی این آب و خاک نمی‌توانند تنها نظاره‌گر باشند. پویش مردمی «جان‌فدا، برای ایران»، تبلور همان غیرت و وفاداری است که اجازه دست‌درازی به حریم و خاکِ میهن را نخواهد داد.

«شورای هیئات مذهبی کشور»، به نمایندگی از ده‌ها هزار هیئت، تکیه و حسینیه و میلیون‌ها سینه‌زن، خادم و پیرغلام سیدالشهدا (ع) در سراسر جغرافیایِ پهناور ایران سرافراز، با افتخار و صلابت، پیوستن همه‌جانبه خود را به این خروش ملی اعلام می‌دارد و مراتب زیر را به محضر ملت شریف ایران عرضه می‌دارد:

۱. بیرق‌های غیرت و ایستادگی: هیئات مذهبی، همان‌گونه که در پاسداشت شعائر دینی پیشگام‌اند، بیرق دفاع از تمامیت ارضی، پاسداری از جزایر ایرانی و صیانت از آب و خاک کشور را در صفوف به هم پیوسته و پرشور خود برافراشته نگاه خواهند داشت.

۲. لشکرِ سینه‌زنانِ آماده‌به‌کار: میلیون‌ها جوان هیئتی، به عنوان لشکری پا در رکاب، آماده‌اند تا از فضای معنویِ حسینیه‌ها قدم به میدان عمل گذاشته و در عرصه پاسداری از مرزهای بوم‌شناختی، سواحل و جغرافیای کشور، سدی آهنین در برابر هرگونه تخریب، آسیب و تهدید باشند.

۳. منابرِ بیداری و بصیرت: مجالس ذکر و منابر هیئات، از این پس بیش از پیش پایگاهی برای آگاهی‌بخشی، تبیین اهمیتِ حفظِ وجب به وجب ایران و تقویت روحیه سلحشوری در قبال میراث طبیعی و ملی این سرزمین مقدس خواهد بود.
ما در میان حلقه ماتم و در سایه‌سار پرچمِ حسین‌بن‌علی (ع) آموخته‌ایم که پای عقیده و وطن، باید «جان» داد. عهد می‌بندیم که به پشتوانه دعای خیر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، حافظِ این آب و خاک بمانیم.

ما همه، جان‌فداییم برای ایران.

    محمد عزیزی IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      منم جان فدای ایران

