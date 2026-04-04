به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی کشور در اطلاعیه ای از پیوستن اعضای خود به پویش جانفدا خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
هیئات مذهبی، خیمهگاه شور و شعور حسینی و مکتبِ تربیتِ نسلهایی بودهاند که در طول تاریخ، برای دفاع از دین، ناموس و خاکِ پاک این مرز و بوم، سینه سپر کردهاند. در مکتب عاشورا، دفاع از سرزمینی که مهد پرورش محبان اهلبیت (علیهمالسلام) و خیمه استوار اسلام است، فریضهای مقدس و تکلیفی الهی به شمار میرود. به فرموده سردار بزرگ جبهه مقاومت، این ایران اسلامی همان «حرم» است که پاسداری از وجب به وجب خاک، آب و طبیعت آن، رسالتِ قطعی هر انسان آزاده و غیرتمندی است.
امروز که کیان این سرزمین، از کرانههای نیلگون خلیج همیشه فارس و جزایر بیدار و استوار آن تا گنجینههای ارزشمند و سواحل پهناور کشور، با تهدیدات، آسیبها و طمعورزیهایی روبرو است، فرزندان عاشورایی این آب و خاک نمیتوانند تنها نظارهگر باشند. پویش مردمی «جانفدا، برای ایران»، تبلور همان غیرت و وفاداری است که اجازه دستدرازی به حریم و خاکِ میهن را نخواهد داد.
«شورای هیئات مذهبی کشور»، به نمایندگی از دهها هزار هیئت، تکیه و حسینیه و میلیونها سینهزن، خادم و پیرغلام سیدالشهدا (ع) در سراسر جغرافیایِ پهناور ایران سرافراز، با افتخار و صلابت، پیوستن همهجانبه خود را به این خروش ملی اعلام میدارد و مراتب زیر را به محضر ملت شریف ایران عرضه میدارد:
۱. بیرقهای غیرت و ایستادگی: هیئات مذهبی، همانگونه که در پاسداشت شعائر دینی پیشگاماند، بیرق دفاع از تمامیت ارضی، پاسداری از جزایر ایرانی و صیانت از آب و خاک کشور را در صفوف به هم پیوسته و پرشور خود برافراشته نگاه خواهند داشت.
۲. لشکرِ سینهزنانِ آمادهبهکار: میلیونها جوان هیئتی، به عنوان لشکری پا در رکاب، آمادهاند تا از فضای معنویِ حسینیهها قدم به میدان عمل گذاشته و در عرصه پاسداری از مرزهای بومشناختی، سواحل و جغرافیای کشور، سدی آهنین در برابر هرگونه تخریب، آسیب و تهدید باشند.
۳. منابرِ بیداری و بصیرت: مجالس ذکر و منابر هیئات، از این پس بیش از پیش پایگاهی برای آگاهیبخشی، تبیین اهمیتِ حفظِ وجب به وجب ایران و تقویت روحیه سلحشوری در قبال میراث طبیعی و ملی این سرزمین مقدس خواهد بود.
ما در میان حلقه ماتم و در سایهسار پرچمِ حسینبنعلی (ع) آموختهایم که پای عقیده و وطن، باید «جان» داد. عهد میبندیم که به پشتوانه دعای خیر حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، حافظِ این آب و خاک بمانیم.
ما همه، جانفداییم برای ایران.
