شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بانوان کشور به پویش «جان فدا» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
« بسم ربّ الزهراء و زینب الکبری (سلام الله علیهما)
(ما رهروان مکتب آن بانویی هستیم که جان خویش را فدای حریم ولایت و امت کرد)
تاریخ پرشکوه ایران اسلامی، همواره بر تارک خود درخشش شیرزنانی را میبیند که اگرچه شاید کمتر در خطوط مقدم نبرد شمشیر زدهاند، اما با دامان پرمهر و عزم زینبگونهی خویش، پرورشدهندهی غیورمردانی بودهاند که جانشان را سپر بلای این آب و خاک کردهاند.
زنان این سرزمین، از مادران و همسران شهدا تا بانوان جهادگر، همواره پرچمداران خاموش اما استوارِ دفاع از دین، ناموس و میهن بودهاند.
ایران عزیز، این خانه مادری و میراث گرانبهای خون پاک شهدا، امروز در گسترهی مرزها، جزایر همیشه ایرانی و سواحل نیلگون خود، با تهدیداتی از جنس دستاندازیهای بیگانگان و مخاطرات حمله نظامی از سوی مزدوران جبهه شرک و شیطان، رژیم درمانده صهیونیستی و آمریکای خالق جزیره اپستین روبهروست.
دفاع از این «حرم» و حفظ تمامیت ارضی، پاکی و امنیت این خانه برای نسلهای آینده، رسالتی است که بانوان فاطمی این سرزمین، آن را تکلیفی شرعی و ملی برای خود میدانند.
امروز، «شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بانوان کشور» به نمایندگی از هزاران بانوی ذاکر، مرثیهخوان، خادم اهلبیت (ع) و مدیران مجالس حسینی، با افتخار و صلابت، پیوستن همهجانبهی خود را به پویش مردمی و غیرتمندانه «جانفدا، برای ایران» اعلام میدارند.
ما بانوان هیأتی و ستایشگر اهلبیت (ع) عهد میبندیم که:
۱. پرورش نسل جانفدا: دامان و آغوش ما، مهد تربیت نسلهایی خواهد بود که عشق به میهن و حفظ ذرهذرهی خاک و تمامیت ارضی ایران را با شیره جان مینوشند و برای دفاع از آن درنگ نخواهند کرد.
۲. رسالت زینبی در آگاهیبخشی: از تریبون مقدس هیئات بانوان و مجالس روضه، به عنوان سنگری برای «جهاد تبیین»، در جهت بیدارسازی جامعه نسبت به خطرات حمبه نظامی و لزوم حراست از مرزها و جزایر کشور بهره خواهیم برد.
۳. حضور در میدان عمل: همانگونه که زنان ما در دوران دفاع مقدس، حماسههای پشتیبانی و امداد را رقم زدند، امروز نیز در صف مقدم هرگونه اقدام پشتیبانی، اجتماعی، جهادی و عملیاتی برای حفظات از ایران عزیر و مقابله با تهدیدات ایستادهایم.
ما مادران، خواهران و دختران این آب و خاک، با زمزمهی یا زهرا (س)، جان خود را فدای استقلال، آبادانی و سرافرازی ایران اسلامی میکنیم و نشان خواهیم داد که در راه حفظ این مرز و بوم، مرد و زن، دوشادوش یکدیگر «جانفدا» هستند. ایران، خانهی مادری ماست و ما پای این خانه ایستادهایم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته شورای مداحان و هیئات مذهبی بانوان کشور ۱۳ فروردین ۱۴۰۵»
