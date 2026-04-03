۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بانوان کشور به پویش «جان فدا» پیوست

شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بانوان کشور به نمایندگی از هزاران بانوی ذاکر، مرثیه‌خوان، خادم اهل‌بیت (ع) و مدیران مجالس حسینی، به طور همه جانبه‌ به پویش «جان‌فدا، برای ایران» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

« بسم ربّ الزهراء و زینب الکبری (سلام الله علیهما)

(ما رهروان مکتب آن بانویی هستیم که جان خویش را فدای حریم ولایت و امت کرد)

تاریخ پرشکوه ایران اسلامی، همواره بر تارک خود درخشش شیرزنانی را می‌بیند که اگرچه شاید کمتر در خطوط مقدم نبرد شمشیر زده‌اند، اما با دامان پرمهر و عزم زینب‌گونه‌ی خویش، پرورش‌دهنده‌ی غیورمردانی بوده‌اند که جانشان را سپر بلای این آب و خاک کرده‌اند.

زنان این سرزمین، از مادران و همسران شهدا تا بانوان جهادگر، همواره پرچمداران خاموش اما استوارِ دفاع از دین، ناموس و میهن بوده‌اند.

ایران عزیز، این خانه مادری و میراث گران‌بهای خون پاک شهدا، امروز در گستره‌ی مرزها، جزایر همیشه ایرانی و سواحل نیلگون خود، با تهدیداتی از جنس دست‌اندازی‌های بیگانگان و مخاطرات حمله نظامی از سوی مزدوران جبهه شرک و شیطان، رژیم درمانده صهیونیستی و آمریکای خالق جزیره اپستین روبه‌روست.

دفاع از این «حرم» و حفظ تمامیت ارضی، پاکی و امنیت این خانه برای نسل‌های آینده، رسالتی است که بانوان فاطمی این سرزمین، آن را تکلیفی شرعی و ملی برای خود می‌دانند.

امروز، «شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بانوان کشور» به نمایندگی از هزاران بانوی ذاکر، مرثیه‌خوان، خادم اهل‌بیت (ع) و مدیران مجالس حسینی، با افتخار و صلابت، پیوستن همه‌جانبه‌ی خود را به پویش مردمی و غیرتمندانه «جان‌فدا، برای ایران» اعلام می‌دارند.

ما بانوان هیأتی و ستایشگر اهل‌بیت (ع) عهد می‌بندیم که:

۱. پرورش نسل جان‌فدا: دامان و آغوش ما، مهد تربیت نسل‌هایی خواهد بود که عشق به میهن و حفظ ذره‌ذره‌ی خاک و تمامیت ارضی ایران را با شیره جان می‌نوشند و برای دفاع از آن درنگ نخواهند کرد.

۲. رسالت زینبی در آگاهی‌بخشی: از تریبون مقدس هیئات بانوان و مجالس روضه، به عنوان سنگری برای «جهاد تبیین»، در جهت بیدارسازی جامعه نسبت به خطرات حمبه نظامی و لزوم حراست از مرزها و جزایر کشور بهره خواهیم برد.

۳. حضور در میدان عمل: همان‌گونه که زنان ما در دوران دفاع مقدس، حماسه‌های پشتیبانی و امداد را رقم زدند، امروز نیز در صف مقدم هرگونه اقدام پشتیبانی، اجتماعی، جهادی و عملیاتی برای حفظات از ایران عزیر و مقابله با تهدیدات ایستاده‌ایم.

ما مادران، خواهران و دختران این آب و خاک، با زمزمه‌ی یا زهرا (س)، جان خود را فدای استقلال، آبادانی و سرافرازی ایران اسلامی می‌کنیم و نشان خواهیم داد که در راه حفظ این مرز و بوم، مرد و زن، دوشادوش یکدیگر «جان‌فدا» هستند. ایران، خانه‌ی مادری ماست و ما پای این خانه ایستاده‌ایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته شورای مداحان و هیئات مذهبی بانوان کشور ۱۳ فروردین ۱۴۰۵»

    • مصطفی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      برای دفاع ازخاک وطنم ورهبرم
    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سازماندهی کنید آموزش بدید مساجد نقش بگیرن
    • ابوالفضل چوبدار IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سلام بنظرمان باید جان خود را برای کشور و خانواده مان بدیم
    • مه ی چمنی IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جانم فدای ایران
    • محمد IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      آمریکا باید نابود شود
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      یا علی
    • سهراب محمدی ورجوشانی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      دفاه از میهنم
    • امیر رضا سعادت IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      من خاک پاک ایرانم
    • نیما محمدی نژاد IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جانم فدای رهبر
    • امید تمیر IR ۰۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      من بخاطر رهبر عزیزمان وکشورم حاضرم خون بدم وتا زنده هستیم هرگز این اجازه رو به امریکا یا هرکس که بخواد وارد ایران بشن نمیدیم

