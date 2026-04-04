۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

پیوستن فعالان کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور به پویش جان‌فدا

پیوستن فعالان کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور به پویش جان‌فدا

فعالان کانون های فرهنگی و تبلیغی کشور به پویش «جان‌فدا، برای ایران» پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور در بیانیه ای از پیوستن به پویش «جان‌فدا، برای ایران» خبر داد.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»

ایران عزیز، این مهد تمدن، فرهنگ و حماسه‌سازی، امانتی الهی در دستان ماست. وجب به وجب این خاک مقدس، از جنگل‌های سرسبز و سواحل خروشان تا کویرهای پرستاره و جزایر استراتژیک آن، نه تنها سرمایه‌ای مادی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و ملی ما ایرانیان است که حفظ و حراست از آن، ریشه در باورهای عمیق دینی و تمدنی ما دارد.

امروز که تمامیت ارضی، سواحل، جزایر و مرزهای میهن عزیزمان با تهدیدات و حملات جبهه کفر و نفاق به سرکردگی صهیونیست خونریز و آمریکای جنایتکار مواجه است، دفاع از این آب و خاک، نیازمند یک عزم ملی، بصیرت عمومی و حرکتی جهادی است. در این میان، حراست و محافظت از کیان کشور و سرمایه‌های ملی، گام نخست در این دفاع مقدسِ آخرالزمانی به شمار می‌رود.

در همین راستا، «مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور» با درک شرایط حساس کنونی و با تکیه بر شبکه عظیم جوانان دغدغه‌مند، نخبگان فرهنگی و فعالان اجتماعی خود در سراسر جغرافیای ایران اسلامی، پیوستن قاطعانه خود را به پویش مردمی و غیرتمندانه «جان‌فدا، برای ایران» اعلام می‌دارد.

ما فعالان کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای هرگونه فداکاری در راه حفظ تمامیت ارضی و محافظت از کشور، متعهد می‌شویم که:
۱. جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی: با تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و آموزشی خود، در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ایجاد حماسه و صیانت از سواحل و مرزهای کشور، نهضتی فراگیر ایجاد کنیم.

۲. بسیج ظرفیت‌های مردمی: شبکه‌ی گسترده‌ی جوانان فعال در کانون‌های فرهنگی را برای حضور در میدان‌های جهادی، از اجرای طرح‌های امنیتی و رزمی تا مقابله با هرگونه تهدید علیه جزایر و مرزها، سازماندهی و آماده‌به‌کار نماییم.

۳. تقویت روحیه همبستگی ملی: با شعار «جان‌فدا، برای ایران»، محور وحدت و همدلی میان اقشار مختلف مردم باشیم تا نشان دهیم در دفاع از خانه پدری، همگی یک‌صدا و یک‌دل هستیم.

ما باور داریم که پاسداری از خاک و بوم و مرزهای ایران، پاسداری از هویت و آینده‌ی فرزندان این سرزمین است. در این مسیر، تا پای جان ایستاده‌ایم و از هیچ تلاش فرهنگی، تبلیغی و میدانی دریغ نخواهیم کرد.
پاینده باد ایران، بیدار باد ملت حماسه‌ساز.

    سید امیر حسین بیضائی IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      جانم فدای ایران

