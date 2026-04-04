به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور در بیانیه ای از پیوستن به پویش «جانفدا، برای ایران» خبر داد.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»
ایران عزیز، این مهد تمدن، فرهنگ و حماسهسازی، امانتی الهی در دستان ماست. وجب به وجب این خاک مقدس، از جنگلهای سرسبز و سواحل خروشان تا کویرهای پرستاره و جزایر استراتژیک آن، نه تنها سرمایهای مادی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و ملی ما ایرانیان است که حفظ و حراست از آن، ریشه در باورهای عمیق دینی و تمدنی ما دارد.
امروز که تمامیت ارضی، سواحل، جزایر و مرزهای میهن عزیزمان با تهدیدات و حملات جبهه کفر و نفاق به سرکردگی صهیونیست خونریز و آمریکای جنایتکار مواجه است، دفاع از این آب و خاک، نیازمند یک عزم ملی، بصیرت عمومی و حرکتی جهادی است. در این میان، حراست و محافظت از کیان کشور و سرمایههای ملی، گام نخست در این دفاع مقدسِ آخرالزمانی به شمار میرود.
در همین راستا، «مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور» با درک شرایط حساس کنونی و با تکیه بر شبکه عظیم جوانان دغدغهمند، نخبگان فرهنگی و فعالان اجتماعی خود در سراسر جغرافیای ایران اسلامی، پیوستن قاطعانه خود را به پویش مردمی و غیرتمندانه «جانفدا، برای ایران» اعلام میدارد.
ما فعالان کانونهای فرهنگی و تبلیغی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای هرگونه فداکاری در راه حفظ تمامیت ارضی و محافظت از کشور، متعهد میشویم که:
۱. جهاد تبیین و فرهنگسازی: با تمام ظرفیتهای رسانهای، تبلیغی و آموزشی خود، در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ایجاد حماسه و صیانت از سواحل و مرزهای کشور، نهضتی فراگیر ایجاد کنیم.
۲. بسیج ظرفیتهای مردمی: شبکهی گستردهی جوانان فعال در کانونهای فرهنگی را برای حضور در میدانهای جهادی، از اجرای طرحهای امنیتی و رزمی تا مقابله با هرگونه تهدید علیه جزایر و مرزها، سازماندهی و آمادهبهکار نماییم.
۳. تقویت روحیه همبستگی ملی: با شعار «جانفدا، برای ایران»، محور وحدت و همدلی میان اقشار مختلف مردم باشیم تا نشان دهیم در دفاع از خانه پدری، همگی یکصدا و یکدل هستیم.
ما باور داریم که پاسداری از خاک و بوم و مرزهای ایران، پاسداری از هویت و آیندهی فرزندان این سرزمین است. در این مسیر، تا پای جان ایستادهایم و از هیچ تلاش فرهنگی، تبلیغی و میدانی دریغ نخواهیم کرد.
پاینده باد ایران، بیدار باد ملت حماسهساز.
