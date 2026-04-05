منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوستن خود به پویش مردمی «جان‌فدا»، اظهار کرد: حضور در این حرکت مردمی را افتخاری بزرگ می‌دانم و خود را تنها قطره‌ای از این دریای عظیم و بی‌کران می‌بینم.

وی با توصیف کرمانشاه به عنوان سرزمین رشادت‌ها، افزود: این دیار از دوران دفاع مقدس تا امروز همواره در خط مقدم ایستادگی قرار داشته و مردم آن در هیچ مقطعی نسبت به دفاع از کشور تردید نکرده‌اند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: امروز نیز پیام «جان‌فدا»ی مردم، نشانه‌ای از آمادگی برای ایثار در راه وطن است و این صدا به‌خوبی به گوش قدرت‌های استکباری خواهد رسید.

حبیبی با تأکید بر نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدها، گفت: در شرایطی که دشمنان چشم طمع به ایران دارند، آنچه می‌تواند پاسخ قاطع باشد، همبستگی و اتحاد مثال‌زدنی ملت است.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، خود را نه در جایگاه یک مسئول، بلکه به عنوان عضوی کوچک از مردم غیور این سرزمین می‌دانم که آماده هرگونه فداکاری برای حفظ عزت و تمامیت کشور هستند.

استاندار کرمانشاه در پایان تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در این پویش، نمادی از اراده ملی است و نشان می‌دهد که هر نام ثبت‌شده، بیانگر عزم راسخ برای دفاع از ایران و ارزش‌های آن است.