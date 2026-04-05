به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ردیاب در ابتدا برای تحقیقات علمی و اکتشاف منابع توسعه یافته بود اما دستگاه مذکور کاربردهای نظامی مهمی نیز دارد.

این ردیاب براساس چیزی ساخته شده که دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID) نام دارد. دستگاه مذکور نوعی مغناطیس سنج است که در فرضیه می تواند تغییرات کوچک در گرانش را رصد کند تا زیردریایی ها را بیابد.

اگر ابزار مذکور به طور کامل توسعه یابد، می توان از آن برای کمک به ردیابی مواردی مانند زیردریایی های ۱۸ هزارتنی کلاس اوهایو آمریکا استفاده کرد.

دستگاه مذکور در واقع یک جرم شناور بدون اصطکاک است که با تغییر جزئی گرانش حرکت می‌کند. ابزار در حقیقت با معلق کردن یک جسم کوچک در هوا و حذف هرگونه اثر اصطکاک بر روی آن کار می‌کند.

هنگامی که گرانش کمی تغییر می‌کند (یعنی وقتی جسمی در نزدیکی آن حرکت می‌کند)، این باعث می‌شود که جسم به آرامی حرکت کند. هرگونه حرکت این جرم را می‌توان با دقت بسیار بالایی اندازه‌گیری کرد.

محققان توضیح داده اند اندازه گیری بخش حساس فعالیت است. محققان برای امکانپذیر ساختن آن از چیزی استفاده کردند که «اثر مایسنر» (Meissner Effect)نام دارد. این پدیده‌ زمانی رخ می دهد که مواد خاصی بسیار سرد می‌شوند و دیگر اجازه عبور میدان‌های مغناطیسی را نمی‌دهند ودر عوض آهنرباها را از خود دور می‌کنند.

بنابراین دستگاه با استفاده از مواد ابر رسانایی که می توانند میدان های مغناطیسی را دفع کنند، می تواند آهن رباها را به بالای ابررساناها شناور کند. چنین فرایندی ویژگی های بدون اصطکاک فراهم می کند و از سوی دیگر هرگونه مکانیسم ایجاد نویز را از بین می برد.

این سیستم به ردیابی حرکات بسیار حساس است و به همین دلیل برای رصد گرانش بسار ایده آل است. محققان در واقع استدلال می‌کنند که این احتمالا یکی از حساس‌ترین «ترازوهای توزین» ساخته شده تاکنون باشد. البته ابزار مذکور جرم را اندازه‌گیری نمی‌کند، بلکه قادر به ثبت چیزی به نام نویز اندازه‌گیری گرادیان گرانشی است. این دستگاه جدید فقط گرانش را اندازه‌گیری نمی‌کند، بلکه می‌تواند تفاوت‌های گرانش را در فضا نیز اندازه‌گیری کند.