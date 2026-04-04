دائمی: فاز نخست مسکن محرومین شفت ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه مسکن محرومین در شهرستان شفت با هدف بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی مراحل مختلف پروژه و رفع موانع احتمالی در مسیر تکمیل واحدهای مسکونی ویژه اقشار کم‌برخوردار پروژه ۵۸ واحدی مسکن محرومین در شفت را یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد و افزود: این پروژه در قالب سه فاز مجزا در حال احداث است و تلاش شده تا علاوه بر سرعت‌بخشی به اجرای کار، کیفیت ساخت نیز در سطح مطلوب حفظ شود.

وی گفت: فاز نخست شامل ۱۸ واحد در قالب سه بلوک سه‌طبقه شش‌واحدی است که هم‌اکنون با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل نهایی قرار دارد. این واحدها طی دو ماه آینده تکمیل و به خانواده‌های واجد شرایط تحویل داده می‌شود. دائمی تأکید کرد که این فاز نمونه‌ای از تلاش جهادی تیم‌های اجرایی برای تحقق اهداف بنیاد در حوزه مسکن محرومین است.

فاز دوم و سوم؛ سرعت اجرا با برنامه‌ریزی منسجم

وی در ادامه درباره فاز دوم پروژه گفت: این بخش نیز شامل ۱۸ واحد مشابه است که با ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله اجرای دیوارچینی و سقف آخر قرار دارد. برنامه‌ریزی لازم برای تسریع عملیات اجرایی در این فاز انجام شده تا اختلاف زمانی میان فازها به حداقل برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان افزود: فاز سوم پروژه نیز شامل ۲۲ واحد مسکونی بوده که عملیات اجرای فونداسیون آن آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد. با تأمین مصالح و اعتبارات لازم، روند اجرای این بخش نیز بدون وقفه پیش خواهد رفت.

مسکن محرومین؛ اولویت اصلی بنیاد مسکن گیلان

دائمی با اشاره به اهمیت ویژه ساخت مسکن محرومین در استان گیلان گفت: موضوع تأمین سرپناه ایمن و مناسب برای خانواده‌های کم‌درآمد، از مأموریت‌های اصلی بنیاد مسکن است و همواره در اولویت کاری این نهاد قرار دارد.

وی افزود: بسیاری از خانوارهای محروم به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود توان مالی برای ساخت یا خرید مسکن، و شرایط سکونت در بناهای فرسوده، نیاز فوری به حمایت دارند و اجرای طرح‌های مسکن محرومین نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی آنان ایفا می‌کند.

دائمی تأکید کرد: بنیاد مسکن گیلان تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات حمایتی، مشارکت خیرین و برنامه‌های ملی، زمینه ساخت واحدهای جدید و مقاوم را برای این اقشار فراهم کند. ادامه اجرای این گونه پروژه‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد امنیت سکونتی برای خانوارها، به بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی، کاهش مهاجرت و ایجاد اشتغال نیز کمک کند.

---