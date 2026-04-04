به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، در اولین روز هفته (ششمین روز کاری سال جدید)، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان متوقف است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همانند هفته گذشته شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بود، هرچند مقدار آن قابل توجه نیست.

قبل از بررسی جزئیات معاملات صندوق‌های درآمد ثابت باید خاطر نشان کرد که ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس امروز در اطلاعیه‌ای که توسط این سازمان منتشر شد اعلام کرد: بازگشایی بازار سهام منوط به بررسی شرایط، هم‌اندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار است

بررسی خبرنگار مهر نیشان می‌دهد که در جریان معاملات امروز، بیش از ۱۴ میلیارد واحد از ۸۸ صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)، در مجموع به ارزش ۳۴.۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته ۲ برابر میانگین ارزش معاملات ۵ روز گذشته است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت در ۳ ماه گذشته حدودا ۲۲ همت بوده است.

تمرکز بیش از نیمی از ارزش معاملات در ۸ صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۸ صندوق برتر درآمد ثابت با مجموع ارزش معاملات ۱۸.۵ بیش از ۵۴ درصد از کل ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند.

در مقابل، ۶۴ صندوق (حدود ۷۵ درصد از کل صندوق‌ها) تنها سهمی کمتر از ۹ درصد از کل ارزش معاملات داشتند و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۲.۹ همت رسید.

ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی به صندوق‌ها

خالص جریان نقدینگی صندوق‌های درآمد ثابت در معاملات امروز نیز مثبت، اما بسیار ناچیز و برابر ۸.۱ میلیارد تومان بود.

از میان این ۸۸ صندوق، ۴۸ صندوق خروج نقدینگی ۱۴۴۴ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۴۰ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱۴۵۲ میلیارد تومان بودند.

۵ صندوق با خروج نقدینگی مجموعاً ۸۱۵ میلیارد تومانی، بیش از ۵۶ درصد از کل خروج نقدینگی را تشکیل دادند.

در سوی مقابل، ۲ صندوق با ورود ۹۱۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ۶۳ درصد از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۷ صندوق، هرکدام با جذب بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۹۰ درصد (۱۳۱۴ میلیارد تومان) از ورود نقدینگی کل بازار صندوق‌های درآمد ثابت را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۳ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۲ صندوق، یکی با رشد ۱۵۷۵ درصدی و دیگری با افت تقریباً کامل (۹۹.۹۹ درصدی) ارزش معاملات رکورددار بودند.

در این بین نیمی از صندوق‌های درآمد ثابت (۴۰ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۲۰ درصد از صندوق‌ها (۱۷ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

از سوی دیگر ۱۲ صندوق شاهد افزایش ارزش معاملات به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد و ۱۹ صندوق نیز افزایش ارزش معاملاتی بیش از ۱۰۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۲۷ صندوق با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند، ۷ صندوق در محدوده برابر با NAV قرار داشتند و ۵۴ صندوق دیگر در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۴۳۶ ریال کمتر و ۱۲۰۴ ریال بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است.

نماد نام ارزش معاملات سهم از کل ارزش رتبه درصد تغییرات ارزش رتبه جریان نقدینگی حقیقی سهم از ورود یا خروج رتبه P-NAV رتبه درصد آخرین قیمت رتبه ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت ۶۷۰.۸۵۴ ۱.۹۶ ۱۹ ۴۳.۴۹ ۲۷ -۱۲۶.۳۳۵ ۸.۷۵ ۸۳ ۲۲ ۵۰ ۰.۱۳ ۶۵ ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان ۲.۴۳۶ ۰.۰۱ ۶۷ -۴۸.۶۴ ۴۸ -۱.۸۵۲ ۰.۱۳ ۶۱ -۵ ۲۱ ۰.۱۹ ۲۵ اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د ۲۷.۹۲۰ ۰.۰۸ ۴۹ -۶۴.۸۶ ۵۶ ۴.۸۵۷ ۰.۳۳ ۱۵ ۴۸۳ ۸۴ ۰.۱۸ ۳۰ اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د ۰.۵۸۸ ۰.۰۰ ۸۰ -۸۳.۹۲ ۶۸ ۰.۵۰۱ ۰.۰۳ ۲۹ -۱۹۲ ۴ ۰.۱۵ ۴۶ اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د ۳۱.۲۴۰ ۰.۰۹ ۴۸ -۸۴.۹۵ ۷۱ -۱۷.۹۴۰ ۱.۲۴ ۷۶ ۱۹۴ ۷۰ ۰.۱۵ ۴۶ اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د ۱,۹۷۴.۶۲۷ ۵.۷۶ ۴ ۱۲۴.۱۲ ۱۸ -۶.۹۰۷ ۰.۴۸ ۶۶ ۴۷۱ ۸۳ ۰.۱۴ ۶۱ افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت ۵۷۶.۲۰۲ ۱.۶۸ ۲۲ -۵۳.۳۷ ۴۹ ۹۷.۱۸۹ ۶.۶۹ ۴ ۲۰ ۴۸ ۰.۱۴ ۶۱ امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا ۲۳.۶۹۷ ۰.۰۷ ۵۰ ۳۷.۳۱ ۲۸ ۱۰.۰۰۴ ۰.۶۹ ۱۱ -۳۲ ۸ ۰.۱۸ ۳۰ اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د ۰.۳۶۷ ۰.۰۰ ۸۲ -۸۴.۰۴ ۶۹ ۰.۲۴۸ ۰.۰۲ ۳۴ ۰ ۲۹ ۰.۱۰ ۸۵ اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د ۱.۱۳۶ ۰.۰۰ ۷۴ -۹۹.۱۳ ۸۵ -۱.۰۸۴ ۰.۰۸ ۵۵ -۲۳۱ ۳ ۰.۱۹ ۲۵ اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د ۱۵۷.۲۶۳ ۰.۴۶ ۲۸ -۶۶.۰۹ ۵۸ -۳۷.۴۹۶ ۲.۶۰ ۷۸ ۴۲۳ ۸۲ ۰.۱۵ ۴۶ آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت ۴۳.۵۶۷ ۰.۱۳ ۴۶ -۲۷.۲۷ ۳۴ -۱۰.۹۴۸ ۰.۷۶ ۷۵ ۱۷۷ ۶۹ ۰.۱۵ ۴۶ آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت ۳۶.۷۶۷ ۰.۱۱ ۴۷ -۵۹.۸۵ ۵۵ ۳.۲۹۹ ۰.۲۳ ۱۹ ۱۴۶ ۶۷ ۰.۱۳ ۶۵ آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت ۶.۰۸۲ ۰.۰۲ ۶۲ -۷۴.۳۷ ۶۲ -۱.۴۴۰ ۰.۱۰ ۵۷ ۱۰ ۴۱ ۰.۱۳ ۶۵ آسان صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د ۰.۱۹۷ ۰.۰۰ ۸۴ -۹۹.۰۸ ۸۴ -۰.۰۵۶ ۰.۰۰ ۴۳ -۶ ۲۰ ۰.۲۳ ۹ آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د ۰.۳۵۴ ۰.۰۰ ۸۳ -۶۹.۰۰ ۶۰ ۰.۳۴۱ ۰.۰۲ ۳۲ -۴۰ ۷ ۰.۱۵ ۴۶ آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت ۲۰.۸۳۱ ۰.۰۶ ۵۲ -۵۴.۲۷ ۵۰ -۳.۸۷۵ ۰.۲۷ ۶۴ -۱۸ ۱۱ ۰.۱۵ ۴۶ آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د ۶.۰۵۹ ۰.۰۲ ۶۳ -۲۴.۴۱ ۳۳ ۵.۲۳۱ ۰.۳۶ ۱۳ ۲۰ ۴۸ ۰.۱۹ ۲۵ آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د ۱۵۱.۹۹۸ ۰.۴۴ ۲۹ -۵۵.۲۳ ۵۱ -۳۹.۳۹۲ ۲.۷۳ ۷۹ -۱۱ ۱۳ ۰.۱۸ ۳۰ آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د ۱.۹۳۵ ۰.۰۱ ۶۸ -۹۳.۳۴ ۸۰ -۰.۱۷۵ ۰.۰۱ ۴۴ -۲ ۲۶ ۰.۱۸ ۳۰ آوند صندوق س. آوند مفید-د ۷۳۶.۸۳۹ ۲.۱۵ ۱۶ -۴۳.۷۸ ۴۵ ۱۶۸.۰۶۴ ۱۱.۵۷ ۳ ۴۷ ۵۶ ۰.۲۵ ۶ بازده صندوق س. بازده ثابت-د ۱.۵۳۳ ۰.۰۰ ۷۳ -۳۵.۴۶ ۴۰ ۱.۲۰۱ ۰.۰۸ ۲۵ -۴۳۶ ۱ ۰.۳۲ ۳ بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت ۰.۷۴۹ ۰.۰۰ ۷۷ -۹۰.۷۵ ۷۴ ۰.۶۷۵ ۰.۰۵ ۲۷ ۱۶ ۴۵ ۰.۱۷ ۳۷ بمان صندوق س.بازده مانا-د ۳.۹۱۱ ۰.۰۱ ۶۵ -۵۹.۰۰ ۵۴ -۱.۶۱۶ ۰.۱۱ ۵۹ -۵۵ ۶ ۰.۳۳ ۲ پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د ۹۸۴.۶۸۳ ۲.۸۷ ۱۲ ۴۴۷.۰۷ ۴ ۰.۴۰۲ ۰.۰۳ ۳۱ -۷ ۱۸ ۰.۲۴ ۷ پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر ۷۵.۶۶۳ ۰.۲۲ ۳۸ -۴۰.۱۷ ۴۳ ۲۹.۴۲۶ ۲.۰۳ ۸ -۳ ۲۴ ۰.۱۲ ۷۶ پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د ۲,۷۰۱.۰۸۰ ۷.۸۸ ۳ ۸۴.۳۹ ۲۲ ۵۰۲.۴۳۲ ۳۴.۶۰ ۱ ۲ ۳۵ ۰.۱۳ ۶۵ پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د ۷۹۱.۵۷۹ ۲.۳۱ ۱۵ ۲۲۷.۶۲ ۹ -۲۰.۳۹۱ ۱.۴۱ ۷۷ ۳۸۲ ۷۸ ۰.۲۰ ۱۵ پایش صندوق س.درآمد ثابت دینا-د ۱۴۶.۱۳۷ ۰.۴۳ ۳۰ ۴۶۵.۴۴ ۲ -۰.۳۷۴ ۰.۰۳ ۴۷ -۳ ۲۴ ۰.۱۳ ۶۵ تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت ۱,۷۲۶.۹۵۷ ۵.۰۴ ۶ ۲۳۴.۳۹ ۷ ۳۶.۲۸۲ ۲.۵۰ ۶ ۱۲ ۴۲ ۰.۲۰ ۱۵ ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د ۷.۶۱۱ ۰.۰۲ ۶۰ -۲۸.۲۵ ۳۶ ۳.۲۷۶ ۰.۲۳ ۲۱ ۳۸ ۵۳ ۰.۲۸ ۴ تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم ۰.۶۱۸ ۰.۰۰ ۷۹ -۹۶.۶۰ ۸۲ -۰.۵۵۵ ۰.۰۴ ۵۰ ۶۶ ۵۹ ۰.۱۲ ۷۶ توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت ۷۰۱.۱۴۳ ۲.۰۴ ۱۸ ۵۳.۴۹ ۲۴ -۱۴۳.۵۸۲ ۹.۹۴ ۸۶ ۱۱۴ ۶۶ ۰.۱۳ ۶۵ ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د ۱.۶۱۳ ۰.۰۰ ۷۱ -۹۵.۸۶ ۸۱ ۰.۲۸۷ ۰.۰۲ ۳۳ -۱ ۲۸ ۰.۱۶ ۴۱ ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د ۱,۶۹۵.۱۸۸ ۴.۹۴ ۸ ۱۳۳.۷۱ ۱۶ -۱۰.۵۴۰ ۰.۷۳ ۷۴ ۷ ۳۹ ۰.۲۰ ۱۵ ثمر صندوق س ثمرگندم-ثابت ۲۴۶.۵۰۶ ۰.۷۲ ۲۷ ۹۷.۵۶ ۲۰ -۱۳۱.۵۱۶ ۹.۱۱ ۸۵ ۰ ۲۹ ۰.۲۰ ۱۵ خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت ۷۰.۴۱۵ ۰.۲۱ ۴۰ ۱۳.۷۰ ۳۰ ۴.۲۹۲ ۰.۳۰ ۱۷ ۴۸ ۵۷ ۰.۱۷ ۳۷ خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د ۴۸.۵۴۴ ۰.۱۴ ۴۳ ۱۹.۸۵ ۲۹ ۱.۱۶۱ ۰.۰۸ ۲۶ ۶۲ ۵۸ ۰.۱۶ ۴۱ خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د ۹.۴۲۳ ۰.۰۳ ۵۶ -۷۵.۴۸ ۶۳ -۶.۹۵۷ ۰.۴۸ ۶۷ ۳۰ ۵۱ ۰.۱۵ ۴۶ دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د ۳۶۶.۵۶۲ ۱.۰۷ ۲۵ ۴۵۲.۷۲ ۳ ۲.۳۷۰ ۰.۱۶ ۲۲ -۵ ۲۱ ۰.۲۱ ۱۲ داریک صندوق س.اعتماد داریک-د ۶۷.۳۶۲ ۰.۲۰ ۴۲ -۲۷.۷۰ ۳۵ -۸.۴۴۱ ۰.۵۸ ۶۹ ۹۴۳ ۸۷ ۰.۲۰ ۱۵ دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د ۷۲۳.۳۰۶ ۲.۱۱ ۱۷ ۱۲۷.۷۱ ۱۷ ۴.۸۹۷ ۰.۳۴ ۱۴ ۲ ۳۵ ۰.۱۳ ۶۵ درین صندوق س. درین آتا-د ۳۰۸.۵۶۴ ۰.۹۰ ۲۶ ۹۳.۳۳ ۲۱ -۱۵۹.۸۱۱ ۱۱.۰۷ ۸۷ ۷۱ ۶۰ ۰.۲۴ ۷ دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت ۴۶.۲۲۶ ۰.۱۳ ۴۴ ۴۸.۷۸ ۲۵ -۰.۲۲۱ ۰.۰۲ ۴۵ ۳۹۵ ۸۰ ۰.۱۸ ۳۰ رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د ۱۱.۹۶۴ ۰.۰۳ ۵۴ -۷۷.۹۷ ۶۶ -۳.۶۹۴ ۰.۲۶ ۶۳ ۲۹۰ ۷۳ ۰.۱۳ ۶۵ رایبد صندوق س رایبد-ثابت ۴.۳۴۵ ۰.۰۱ ۶۴ -۳۹.۲۶ ۴۲ ۰.۰۰۸ ۰.۰۰ ۳۸ -۱۰ ۱۵ ۰.۱۵ ۴۶ رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت ۰.۷۶۳ ۰.۰۰ ۷۶ -۳۸.۲۸ ۴۱ -۰.۷۱۳ ۰.۰۵ ۵۳ -۲۵۸ ۲ ۰.۱۱ ۸۴ رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د ۵۹۷.۱۹۲ ۱.۷۴ ۲۰ ۱۴۵.۵۶ ۱۵ -۱۲۹.۱۰۶ ۸.۹۴ ۸۴ -۵ ۲۱ ۰.۲۰ ۱۵ زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت ۵۱۱.۲۸۴ ۱.۴۹ ۲۳ ۲۱۴.۳۰ ۱۰ ۱.۵۳۳ ۰.۱۱ ۲۴ -۲۱ ۱۰ ۰.۱۹ ۲۵ ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د ۱۰۶.۲۱۵ ۰.۳۱ ۳۵ -۵۵.۷۱ ۵۲ -۹.۴۸۱ ۰.۶۶ ۷۱ ۱۴۶ ۶۷ ۰.۲۱ ۱۲ سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د ۹.۳۶۷ ۰.۰۳ ۵۷ -۸۸.۵۵ ۷۳ -۱.۵۵۴ ۰.۱۱ ۵۸ ۹۶ ۶۴ ۰.۱۶ ۴۱ سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت ۱,۲۱۱.۱۳۸ ۳.۵۳ ۹ -۴.۴۹ ۳۲ ۸.۲۵۰ ۰.۵۷ ۱۲ -۳۰ ۹ ۰.۱۶ ۴۱ سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د ۱.۸۰۳ ۰.۰۱ ۶۹ -۶۵.۶۴ ۵۷ -۱.۳۸۹ ۰.۱۰ ۵۶ ۳۱ ۵۲ ۰.۱۲ ۷۶ سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د ۶.۳۵۵ ۰.۰۲ ۶۱ -۹۳.۱۱ ۷۹ ۰.۰۷۲ ۰.۰۰ ۳۵ ۳۳۰ ۷۴ ۰.۱۴ ۶۱ ستاره ص.س.ستاره پایدارسپهر-د ۴۹۲.۲۱۴ ۱.۴۴ ۲۴ ۱۹۲.۷۳ ۱۱ ۴۱۲.۶۸۷ ۲۸.۴۲ ۲ ۰ ۲۹ ۰.۱۷ ۳۷ سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د ۰.۷۰۲ ۰.۰۰ ۷۸ -۸۰.۵۷ ۶۷ ۰.۴۸۳ ۰.۰۳ ۳۰ ۷ ۳۹ ۰.۶۳ ۱ سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د ۱۳۵.۸۴۰ ۰.۴۰ ۳۱ ۱۶۰.۱۴ ۱۴ -۰.۶۸۸ ۰.۰۵ ۵۲ ۱۷ ۴۶ ۰.۲۰ ۱۵ شمیم صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د ۶۷.۵۷۷ ۰.۲۰ ۴۱ -۴۵.۴۱ ۴۷ -۰.۰۲۸ ۰.۰۰ ۴۱ -۱۰ ۱۵ ۰.۲۰ ۱۵ صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د ۷۴.۸۳۶ ۰.۲۲ ۳۹ ۴۴.۳۱ ۲۶ ۴.۸۲۸ ۰.۳۳ ۱۶ ۱۹ ۴۷ ۰.۰۹ ۸۷ صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت ۲۳.۲۶۱ ۰.۰۷ ۵۱ -۷۴.۱۳ ۶۱ -۴.۹۶۴ ۰.۳۴ ۶۵ -۲ ۲۶ ۰.۱۸ ۳۰ طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د ۷.۷۸۹ ۰.۰۲ ۵۹ -۸۴.۱۹ ۷۰ ۰.۵۶۱ ۰.۰۴ ۲۸ ۳۴۱ ۷۵ ۰.۲۳ ۹ فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د ۱۲۱.۳۲۲ ۰.۳۵ ۳۲ ۱۱۵.۳۲ ۱۹ -۲.۴۱۷ ۰.۱۷ ۶۲ ۴۰۹ ۸۱ ۰.۱۷ ۳۷ فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت ۱۰۷.۹۴۸ ۰.۳۱ ۳۳ -۷۷.۶۱ ۶۵ -۴۰.۲۴۷ ۲.۷۹ ۸۰ ۴۱ ۵۵ ۰.۱۵ ۴۶ فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت ۹۳۲.۵۴۱ ۲.۷۲ ۱۳ -۳۲.۲۳ ۳۷ -۲۵۰.۷۱۳ ۱۷.۳۶ ۸۸ ۱,۲۰۴ ۸۸ ۰.۱۲ ۷۶ کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د ۱۰۷.۰۳۷ ۰.۳۱ ۳۴ -۴۳.۹۷ ۴۶ ۲.۲۷۹ ۰.۱۶ ۲۳ ۶۲۸ ۸۶ ۰.۲۱ ۱۲ کارا صندوق س. کارا -د ۳,۷۱۰.۴۴۷ ۱۰.۸۲ ۱ ۱۷۳.۲۵ ۱۲ ۱۴.۸۰۸ ۱.۰۲ ۱۰ -۷ ۱۸ ۰.۱۳ ۶۵ کارآمد صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د ۱,۱۴۷.۳۴۹ ۳.۳۵ ۱۱ ۳۱۱.۳۹ ۶ -۰.۴۶۲ ۰.۰۳ ۴۹ ۱۴ ۴۳ ۰.۱۵ ۴۶ کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د ۱.۵۸۵ ۰.۰۰ ۷۲ -۹۲.۳۳ ۷۷ -۰.۸۴۵ ۰.۰۶ ۵۴ ۳۹۳ ۷۹ ۰.۱۵ ۴۶ کارین صندوق س نگین سامان-ثابت ۳,۱۸۳.۰۶۲ ۹.۲۸ ۲ ۱۵۷۵.۸۲ ۱ -۱۰.۴۷۰ ۰.۷۳ ۷۳ -۱۵ ۱۲ ۰.۲۰ ۱۵ کامیاب صندوق س. کامیاب آشنا-د ۹۳.۴۶۰ ۰.۲۷ ۳۷ -۵۷.۴۵ ۵۳ -۱۰.۰۴۵ ۰.۷۰ ۷۲ -۱۱ ۱۳ ۰.۱۸ ۳۰ کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند ۹۲۳.۶۵۸ ۲.۶۹ ۱۴ ۴۱۸.۴۷ ۵ -۱۰۸.۲۲۳ ۷.۵۰ ۸۱ ۲ ۳۵ ۰.۲۶ ۵ کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان ۱,۷۱۸.۵۵۷ ۵.۰۱ ۷ ۸۲.۴۴ ۲۳ ۶۲.۰۴۲ ۴.۲۷ ۵ ۸۲ ۶۳ ۰.۱۲ ۷۶ گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د ۱۷.۵۸۴ ۰.۰۵ ۵۳ -۶۸.۲۴ ۵۹ -۰.۵۶۶ ۰.۰۴ ۵۱ -۱۳۸ ۵ ۰.۱۶ ۴۱ گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د ۰.۰۰۹ ۰.۰۰ ۸۷ -۹۹.۸۷ ۸۷ ۰.۰۰۲ ۰.۰۰ ۳۹ ۱ ۳۳ ۰.۱۳ ۶۵ لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د ۵۸۱.۵۳۴ ۱.۷۰ ۲۱ -۴۰.۳۴ ۴۴ ۳۵.۰۱۷ ۲.۴۱ ۷ ۹۸ ۶۵ ۰.۱۲ ۷۶ ماکان ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د ۳.۸۹۳ ۰.۰۱ ۶۶ ۲۳۰.۵۶ ۸ -۰.۲۵۸ ۰.۰۲ ۴۶ ۳۴۳ ۷۶ ۰.۰۳ ۸۸ مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی ۸.۹۹۷ ۰.۰۳ ۵۸ -۷۶.۴۶ ۶۴ ۳.۲۹۲ ۰.۲۳ ۲۰ ۲۰۸ ۷۲ ۰.۲۳ ۹ ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت ۱,۱۵۳.۴۴۵ ۳.۳۶ ۱۰ ۱۷۱.۷۸ ۱۳ -۷.۲۹۰ ۰.۵۰ ۶۸ ۷۱ ۶۰ ۰.۱۵ ۴۶ نخل صندوق س.خلیج فارس-د ۰.۰۶۹ ۰.۰۰ ۸۵ -۹۹.۷۷ ۸۶ -۰.۰۵۰ ۰.۰۰ ۴۲ ۰ ۲۹ ۰.۲۰ ۱۵ نشان صندوق س. نشان هامرز-د ۹.۶۷۱ ۰.۰۳ ۵۵ -۹۲.۴۵ ۷۸ ۳.۴۳۸ ۰.۲۴ ۱۸ ۳۶۳ ۷۷ ۰.۱۵ ۴۶ نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت ۰.۵۰۸ ۰.۰۰ ۸۱ -۹۱.۲۹ ۷۵ ۰.۰۱۴ ۰.۰۰ ۳۷ ۱ ۳۳ ۰.۱۲ ۷۶ نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د ۰.۰۰۲ ۰.۰۰ ۸۸ -۱۰۰.۰۰ ۸۸ ۰.۰۰۱ ۰.۰۰ ۴۰ ۱۵ ۴۴ ۰.۱۲ ۷۶ هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت ۰.۸۹۶ ۰.۰۰ ۷۵ -۸۷.۸۳ ۷۲ -۰.۴۴۵ ۰.۰۳ ۴۸ ۸۰ ۶۲ ۰.۱۵ ۴۶ هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د ۱.۷۹۱ ۰.۰۱ ۷۰ -۹۱.۶۰ ۷۶ -۱.۷۷۳ ۰.۱۲ ۶۰ ۲۰۲ ۷۱ ۰.۱۰ ۸۵ همای صندوق س همای آگاه-ثابت ۱۰۳.۶۲۹ ۰.۳۰ ۳۶ -۳۴.۴۹ ۳۹ -۹.۱۵۸ ۰.۶۳ ۷۰ -۱۰ ۱۵ ۰.۱۴ ۶۱ همگام صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د ۰.۰۵۵ ۰.۰۰ ۸۶ -۹۷.۲۶ ۸۳ ۰.۰۵۴ ۰.۰۰ ۳۶ ۴ ۳۸ ۰.۱۹ ۲۵ یارا صندوق س. آریا-د ۴۵.۸۸۰ ۰.۱۳ ۴۵ -۳۳.۵۸ ۳۸ ۲۶.۲۰۰ ۱.۸۰ ۹ ۴۸۸ ۸۵ ۰.۱۳ ۶۵ یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت ۱,۸۵۹.۹۹۲ ۵.۴۲ ۵ ۶.۳۷ ۳۱ -۱۱۷.۷۹۱ ۸.۱۶ ۸۲ ۳۹ ۵۴ ۰.۱۵ ۴۶

