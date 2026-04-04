به گزارش خبرنگار مهر، معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره در آخرین روز کاری (شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵)، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته بود، همانند هفته گذشته با خروج جریان نقدینگی حقیقی مواجه شد و با احتساب خروج نقدینگی بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومانی امروز، مجموع خروج نقدینگی حقیقی از ابتدای سال طی ۶ روز کاری به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات روز جاری، بیش از یک میلیارد واحد از ۳۴ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا و نقره، در مجموع به ارزش ۹۱۸۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد که بیش از ۲ برابر متوسط ارزش معاملات روزهای گذشته است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره در سه ماه گذشته نزدیک به ۱۶ همت بوده است.

از سوی دیگر در بازار امروز صندوق‌های طلا و نقره، تناقض معناداری میان رفتار قیمت و جریان نقدینگی دیده شد. در حالی که صندوق‌های طلا رشد حدود ۵ درصدی را ثبت کردند، حجم خالص خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها به ۱.۸ همت رسید؛ رقمی که نسبت به میانگین خروج روزانه ۵۴۵ میلیارد تومان، نشان‌دهنده جهش ۲۲۵ درصدی خروج سرمایه است. به‌طور مشخص، تنها در معاملات امروز ۱۷۷۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های طلا و نقره خارج شد؛ موضوعی که تصویر روشنی از بی‌اعتمادی یا احتیاط شدید سرمایه‌گذاران حقیقی در برابر رشد قیمتی این بازار ارائه می‌دهد.

تمرکز نیمی از ارزش معاملات در یک صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یک صندوق پشتوانه طلا با مجموع ارزش معاملات ۴۳۴۸ میلیارد تومانی به تنهایی سهمی ۴۷ درصدی از کل ارزش معاملات امروز صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص داد.

این در حالیست که سهم ۵ صندوق اول از کل ارزش معاملات به حدود ۷۵ درصد (۶۸۹۷ میلیارد تومان) رسید و در مقابل ۲۱ صندوق (حدود ۶۰ درصد از کل صندوق‌ها) سهمشان از کل ارزش معاملات امروز کمتر از ۱۰ درصد بود و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۸۸۶ میلیارد تومان رسید.

خروج نقدینگی حقیقی از ۲۱ صندوق‌ طلا

خالص خروج جریان نقدینگی حقیقی صندوق‌های طلا و نقره در معاملات روز شنبه ۱۷۷۴ میلیارد تومان بود اگرچه صندوق‌های نقره در مجموع شاهد ورود ۶۷ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.

از میان ۳۴ صندوق طلا و نقره، ۲۱ صندوق طلا خروج نقدینگی ۲۰۰۷ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۱۳ صندوق دیگر (شامل هر ۴ صندوق نقره) شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۲۳۲ میلیارد تومان بودند.

یک صندوق به تنهایی با خروج نقدینگی ۱۳۰۶ میلیارد تومانی حدود ۶۵ درصد از کل خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کرد.

در سوی مقابل، ۳ صندوق با ورود ۱۷۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به‌تنهایی سهم حدودا ۷۵ درصدی از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۵ صندوق، هرکدام با خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۹۳ درصد (۱۸۵۹ میلیارد تومان) از خروج نقدینگی کل بازار صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۳ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۶ صندوق با افت‌های ۸۱ تا ۹۷ درصدی ارزش معاملات، رکورددار افت ارزش معاملات بودند.

در این بین یک سوم از صندوق‌های طلا و نقره (۱۳ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و یک سوم از صندوق‌ها (۱۵ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۲۲ صندوق طلا با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند و ۶ صندوق دیگر (شامل هر ۴ صندوق نقره) در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۳.۵ درصد کمتر و نزدیک به ۹ درصد بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

این در حالی است که بازه تغییر آخرین قیمت معاملات امروز صندوق‌های نقره از یک تا ۲.۵ درصد (متوسط ۱.۵ درصد) و بازه تغییر آخرین قیمت معاملات صندوق‌های طلا از ۲.۸ تا ۶ درصد (متوسط ۴.۸ درصد) درصد بود.

جزئیات و مقایسه صندوق‌ها

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است. رتبه‌بندی هر صندوق با توجه به پارامتر مورد نظر در ستونی متناظر با آن پارامتر انجام شده است.

نوع صندوق نماد نام ارزش معاملات سهم از کل ارزش رتبه درصد تغییرات ارزش رتبه جریان نقدینگی حقیقی سهم از ورود یا خروج رتبه P/NAV رتبه درصد آخرین قیمت رتبه آخرین به پایانی رتبه طلا امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا ۱۰.۰۶۷ ۰.۱۱ ۲۹ -۹۷.۰۶ ۳۳ ۰.۶۰۳ ۰.۲۶ ۱۱ -۱.۸۳ ۶ ۴.۸۹ ۲۲ ۱.۵۸ ۳۲ طلا آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۲۸.۳۱۱ ۰.۳۱ ۲۶ -۸۱.۲۶ ۲۸ -۲.۶۸۸ ۰.۱۳ ۱۷ -۰.۸۷ ۱۶ ۴.۸۸ ۲۱ ۱.۰۳ ۲۵ طلا آلتون صندوق س. کالای آسمان ۷۰.۷۷۱ ۰.۷۷ ۲۰ -۴۸.۳۵ ۲۰ ۰.۰۲۲ ۰.۰۱ ۱۳ -۰.۶۸ ۱۸ ۴.۲۸ ۱۰ ۰.۳۲ ۶ طلا تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن ۳۲.۸۱۴ ۰.۳۶ ۲۵ -۷۴.۵۱ ۲۶ -۳.۴۵۱ ۰.۱۷ ۱۹ -۱.۶۴ ۸ ۴.۷۴ ۱۸ ۰.۵۵ ۱۲ طلا جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی ۸۸.۵۸۶ ۰.۹۶ ۱۶ -۳۴.۹۴ ۱۸ ۸.۲۵۴ ۳.۵۵ ۷ ۰.۰۸ ۲۸ ۳.۹۶ ۷ ۰.۱۸ ۵ طلا جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس ۱۳۹.۳۷۹ ۱.۵۲ ۱۳ -۲۴.۱۸ ۱۲ -۱۸.۸۵۱ ۰.۹۴ ۲۷ -۱.۸۹ ۵ ۴.۷ ۱۵ ۰.۶۴ ۱۴ طلا درخشان صندوق س.کالای آبان ۲۲۰.۳۶۰ ۲.۴۰ ۶ ۲۴.۵۶ ۴ ۸۸.۶۲۳ ۳۸.۱۲ ۱ -۰.۴۶ ۲۲ ۵.۹۸ ۳۴ ۲.۰۶ ۳۴ طلا درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا ۳.۰۲۲ ۰.۰۳ ۳۴ -۸۲.۶۱ ۳۰ -۰.۶۵۴ ۰.۰۳ ۱۵ -۱.۰۲ ۱۳ ۴.۴۷ ۱۳ ۰.۴۳ ۱۰ طلا رز ترنج صندوق س.پشتوانه طلای رز ۱۶۳.۱۳۷ ۱.۷۸ ۱۰ ۸۴.۰۶ ۱ ۳۳.۴۷۰ ۱۴.۴۰ ۳ -۱.۰۱ ۱۴ ۲.۸۸ ۵ ۰.۱۳ ۴ طلا رزگلد صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی ۷۱.۴۰۵ ۰.۷۸ ۱۹ ۴۳.۱۹ ۳ ۱۳.۳۵۲ ۵.۷۴ ۵ -۱.۶۴ ۷ ۴.۳۹ ۱۱ ۰.۷۵ ۱۷ طلا ریتون صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد ۲۰۴.۵۰۱ ۲.۲۳ ۷ -۵۳.۲۵ ۲۲ ۱۸.۵۳۱ ۷.۹۷ ۴ -۲.۶۲ ۳ ۵.۰۲ ۲۶ ۰.۹۶ ۲۲ طلا زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان ۱۵۴.۸۳۸ ۱.۶۹ ۱۱ -۱۳.۲۰ ۹ -۲۵.۱۴۸ ۱.۲۵ ۲۹ -۳.۴۴ ۱ ۴.۷۵ ۱۹ ۰.۸۲ ۱۹ طلا زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا ۷۸.۱۹۲ ۰.۸۵ ۱۸ -۲۸.۳۴ ۱۳ -۱۳.۳۵۵ ۰.۶۷ ۲۵ -۲.۷۲ ۲ ۴.۴۲ ۱۲ ۰.۵۸ ۱۳ طلا زرگر صندوق س.کالای کارآمد ۸.۴۱۸ ۰.۰۹ ۳۰ -۹۱.۸۳ ۳۲ ۰.۶۳۸ ۰.۲۷ ۱۰ -۰.۰۶ ۲۳ ۴.۱۴ ۹ ۰.۳۹ ۹ طلا زروان صندوق س.کالای ویستا ۱۴۰.۸۳۹ ۱.۵۳ ۱۲ ۹.۹۸ ۵ -۷.۱۴۰ ۰.۳۶ ۲۱ -۰.۹۳ ۱۵ ۵.۴۸ ۳۰ -۰.۴۰ ۲ طلا زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار ۲۳.۶۷۴ ۰.۲۶ ۲۸ -۷۴.۸۴ ۲۷ -۱۲.۷۸۶ ۰.۶۴ ۲۴ -۱.۱۲ ۱۱ ۵.۴۳ ۲۹ ۰.۳۹ ۸ نقره سیلور صندوق س.بازده نقره نوا ۹۹.۹۵۰ ۱.۰۹ ۱۴ ۴۵.۳۵ ۲ ۵۱.۲۸۷ ۲۲.۰۶ ۲ ۳.۹۸ ۳۳ ۰.۹۸ ۱ ۰.۵۰ ۱۱ نقره سیمین صندوق س.نقره سیمین هوبر ۸۷.۸۰۹ ۰.۹۶ ۱۷ -۴.۷۵ ۷ ۱۲.۰۷۰ ۵.۱۹ ۶ ۰.۳۹ ۲۹ ۲.۵۶ ۴ ۱.۳۱ ۲۹ طلا طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس ۱۲۶۷.۸۲۶ ۱۳.۸۱ ۲ -۶.۶۹ ۸ -۳۲۱.۰۷۴ ۱۶.۰۰ ۳۳ -۱.۰۴ ۱۲ ۵.۷۱ ۳۲ ۰.۷۸ ۱۸ طلا عیار صندوق طلای عیار مفید ۴۳۴۸.۵۱۶ ۴۷.۳۵ ۱ -۲۲.۳۴ ۱۱ -۱,۳۰۶.۲۷۵ ۶۵.۰۸ ۳۴ ۰.۰۴ ۲۶ ۵.۸۸ ۳۳ ۱.۳۰ ۲۸ طلا قیراط صندوق س.کالای درفش دماوند ۳۵.۰۳۲ ۰.۳۸ ۲۳ -۱.۶۷ ۶ -۷.۵۳۴ ۰.۳۸ ۲۲ ۰.۴۴ ۳۰ ۴.۹۵ ۲۵ ۱.۶۴ ۳۳ طلا کهربا صندوق س. کالای کهربا ۵۹۰.۱۶۶ ۶.۴۳ ۳ -۲۸.۷۶ ۱۴ -۱۲۸.۳۶۶ ۶.۴۰ ۳۲ -۰.۵۷ ۲۱ ۴.۸۹ ۲۲ ۰.۷۲ ۱۵ طلا گلدا صندوق س.پشتوانه طلای پاداش ۳۹.۰۳۱ ۰.۴۳ ۲۲ -۳۰.۹۶ ۱۵ -۲.۷۶۹ ۰.۱۴ ۱۸ -۰.۶۸ ۱۹ ۵.۱۸ ۲۸ -۰.۵۲ ۱ طلا گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین ۳.۵۹۴ ۰.۰۴ ۳۳ -۸۵.۸۶ ۳۱ ۰.۲۷۶ ۰.۱۲ ۱۲ ۰.۵۴ ۳۱ ۴.۴۷ ۱۳ ۱.۱۲ ۲۶ طلا گنج صندوق س. سیمای کاردان ۳۲۸.۱۴۴ ۳.۵۷ ۵ -۳۴.۳۹ ۱۶ -۶۲.۶۷۸ ۳.۱۲ ۳۱ -۰.۶۷ ۲۰ ۵.۱۵ ۲۷ ۱.۰۲ ۲۴ طلا گوهر صندوق طلای کیان ۲۰۳.۸۷۳ ۲.۲۲ ۸ -۳۴.۶۶ ۱۷ -۲۰.۴۷۰ ۱.۰۲ ۲۸ -۱.۶۱ ۹ ۴.۷ ۱۵ ۰.۹۱ ۲۱ طلا لیان صندوق س.کالای دیبای معیار ۱۷۳.۱۴۴ ۱.۸۹ ۹ -۱۳.۵۱ ۱۰ -۱۷.۷۷۳ ۰.۸۹ ۲۶ ۰.۰۷ ۲۷ ۵.۵۵ ۳۱ ۱.۳۳ ۳۰ طلا مثقال صندوق س.کالای آگاه ۳۶۲.۴۲۹ ۳.۹۵ ۴ -۴۶.۹۱ ۱۹ -۴۰.۷۳۶ ۲.۰۳ ۳۰ -۱.۱۷ ۱۰ ۴.۹۴ ۲۴ ۰.۸۴ ۲۰ طلا ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر ۴۲.۹۸۳ ۰.۴۷ ۲۱ -۷۲.۴۱ ۲۵ -۸.۵۸۵ ۰.۴۳ ۲۳ ۰.۰۰ ۲۴ ۴.۷۷ ۲۰ ۱.۰۰ ۲۳ طلا نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا ۳۳.۴۲۷ ۰.۳۶ ۲۴ -۵۲.۸۱ ۲۱ -۵.۵۶۲ ۰.۲۸ ۲۰ -۲.۵۲ ۴ ۴.۷ ۱۵ ۱.۵۳ ۳۱ نقره نقرابی صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱ ۲۷.۴۱۶ ۰.۳۰ ۲۷ -۸۱.۳۹ ۲۹ -۰.۳۵۴ ۰.۰۲ ۱۴ ۸.۹۸ ۳۴ ۱.۴۴ ۳ ۰.۷۴ ۱۶ نقره نقران صندوق س.کالای کهربا۱ ۹۴.۱۷۴ ۱.۰۳ ۱۵ NaN #### ۳.۶۴۳ ۱.۵۷ ۸ ۳.۸۴ ۳۲ ۱.۲ ۲ ۰.۳۶ ۷ طلا نگین فارس صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس ۳.۶۰۰ ۰.۰۴ ۳۲ -۶۹.۶۴ ۲۴ -۰.۹۳۵ ۰.۰۵ ۱۶ -۰.۸۴ ۱۷ ۴.۱۳ ۸ ۱.۱۳ ۲۷ طلا همیان صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر ۳.۸۰۹ ۰.۰۴ ۳۱ -۶۳.۹۲ ۲۳ ۱.۷۱۸ ۰.۷۴ ۹ ۰.۰۰ ۲۴ ۳.۶۹ ۶ ۰.۱۰ ۳

