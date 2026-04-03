به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان متوقف است، بررسی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با درآمد ثابت در پنجمین روز کاری سال جدید، حاکی از آن است که این صندوق‌ها همانند ۴ روز قبل از آن شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بودند.

شایان ذکر است ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس روز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌ای که توسط این سازمان منتشر شد، اعلام کرد: بازگشایی بازار سهام منوط به بررسی شرایط، هم‌اندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

این در حالی است که در جریان معاملات روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۸ میلیارد واحد از ۸۸ صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)، در مجموع به ارزش ۲۳,۴۴۰ میلیارد تومان خرید و فروش شد که بالاترین ارزش معاملات از ابتدای سال جدید است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت در یک سال گذشته حدودا ۱۷.۵ همت بوده و با توجه به مجموع ارزش معاملات در ۵ روز کاری سال ۱۴۰۵ (بیش از ۸۴ همت) متوسط ارزش معاملات این صندوق‌ها در سال جاری ۱۶.۸ همت بوده است.

تمرکز بیش از نیمی از ارزش معاملات در ۷ صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۷ صندوق برتر درآمد ثابت با مجموع ارزش معاملات ۱۲,۴۵۲ میلیارد تومان بیش از ۵۳ درصد از کل ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند.

در مقابل، ۶۴ صندوق (بیش از ۷۲ درصد از کل صندوق‌ها) تنها سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات داشتند و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۲,۳۱۵ میلیارد تومان رسید.

ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی به صندوق‌ها

خالص جریان نقدینگی صندوق‌های درآمد ثابت در معاملات روز سه‌شنبه مثبت و برابر ۲۳۱۱ میلیارد تومان بود و این صندوق‌ها با ۵ روز ورود متوالی جریان نقدینگی حقیقی، مجموعا در سال جاری نزدیک به ۱۴ همت نقدینگی حقیقی جذب کردند.

از میان این ۸۸ صندوق، ۲۳ صندوق خروج نقدینگی ۲۳۸ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۶۵ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۲۵۴۹ میلیارد تومان بودند.

۳ صندوق با خروج نقدینگی مجموعاً ۲۰۳ میلیارد تومانی، بیش از ۸۶ درصد از کل خروج نقدینگی را تشکیل دادند.

در سوی مقابل، ۵ صندوق با ورود ۱۴۱۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ۵۶ درصد از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۱۰ صندوق، هرکدام با جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۳ درصد (۲۱۲۱ میلیارد تومان) از ورود نقدینگی کل بازار صندوق‌های درآمد ثابت را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۲ صندوق، یکی با رشد ۶۹۵ درصدی و دیگری با افت تقریباً کامل (۹۹.۹۸ درصدی) ارزش معاملات رکورددار بودند.

در این بین بیش از نیمی از صندوق‌های درآمد ثابت (۴۸ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۱۴ درصد از صندوق‌ها (۱۲ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

از سوی دیگر ۱۰ صندوق شاهد افزایش ارزش معاملات به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد و ۱۵ صندوق نیز افزایش ارزش معاملاتی بیش از ۱۰۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۲۵ صندوق با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند، یک صندوق در محدوده برابر با NAV قرار داشتند و ۶۲ صندوق دیگر در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۳۸۱ ریال کمتر و ۹۳۹ ریال بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

جزئیات و مقایسه صندوق‌ها

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است.

نماد نام ارزش معاملات سهم از کل ارزش رتبه درصد تغییرات ارزش رتبه جریان نقدینگی حقیقی سهم از ورود یا خروج رتبه P-NAV رتبه درصد آخرین قیمت رتبه ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت ۴۱۹.۰۳۵ ۱.۷۹ ۱۷ -۱۹.۸۵ ۲۸ -۴۱.۵۲۸ ۱۷.۴۸ ۸۷ ۴۷ ۵۱ ۰.۲۵ ۱۰ ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان ۱.۱۹۴ ۰.۰۱ ۶۵ -۸۷.۵۷ ۵۹ ۰.۲۶۳ ۰.۰۱ ۴۶ ۶ ۳۲ ۰.۱۸ ۴۴ اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د ۶۴.۰۲۴ ۰.۲۷ ۳۵ -۱۹.۸۸ ۲۹ ۱۰.۱۷۴ ۰.۴۰ ۲۱ ۴۹۶ ۸۴ ۰.۱۹ ۳۵ اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د ۰.۰۲۱ ۰.۰۰ ۸۵ -۹۹.۳۱ ۸۰ ۰.۰۲۱ ۰.۰۰ ۶۰ -۱۴۲ ۴ ۰.۱۵ ۶۳ اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د ۱۴.۳۷۷ ۰.۰۶ ۵۳ -۹۱.۵۸ ۶۳ -۳.۰۸۹ ۱.۳۰ ۸۲ ۲۲۷ ۷۱ ۰.۱۵ ۶۳ اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د ۱۹۹.۹۱۸ ۰.۸۵ ۲۶ -۷۱.۳۹ ۴۵ ۳۷.۸۶۹ ۱.۴۹ ۱۳ ۶۵۰ ۸۷ ۰.۲۷ ۶ افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت ۴۴۴.۶۵۳ ۱.۹۰ ۱۶ -۵۸.۹۰ ۴۰ ۱۷۱.۵۲۶ ۶.۷۳ ۵ ۸۰ ۵۶ ۰.۲۷ ۶ امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا ۳.۵۶۱ ۰.۰۲ ۵۸ -۷۶.۶۵ ۵۲ ۲.۳۸۴ ۰.۰۹ ۳۳ -۱۰ ۱۵ ۰.۱۷ ۵۳ اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د ۰.۲۶۶ ۰.۰۰ ۷۵ -۸۸.۸۰ ۶۱ -۰.۲۶۴ ۰.۱۱ ۷۴ -۲ ۲۴ ۰.۱۸ ۴۴ اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د ۳۰۰.۱۹۶ ۱.۲۸ ۲۱ ۱۲۷.۹۱ ۱۳ ۰.۱۹۰ ۰.۰۱ ۵۰ -۱۵۷ ۳ ۰.۱۶ ۵۷ اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د ۲۳۳.۳۶۱ ۱.۰۰ ۲۴ -۳۳.۸۹ ۳۳ ۷.۱۱۹ ۰.۲۸ ۲۴ ۴۶۲ ۸۳ ۰.۲۰ ۲۷ آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت ۱۱۱.۵۹۶ ۰.۴۸ ۳۳ ۲۲۸.۰۲ ۹ -۲.۴۴۱ ۱.۰۳ ۸۰ ۲۰۸ ۷۰ ۰.۱۹ ۳۵ آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت ۶۳.۱۶۵ ۰.۲۷ ۳۶ -۲۱.۳۶ ۳۰ ۷.۹۶۳ ۰.۳۱ ۲۳ ۱۸۴ ۶۶ ۰.۱۶ ۵۷ آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت ۰.۶۹۵ ۰.۰۰ ۶۸ NaN ###### ۰.۰۹۴ ۰.۰۰ ۵۳ -۴ ۲۰ ۰.۱۵ ۶۳ آسان صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د ۰.۷۳۹ ۰.۰۰ ۶۷ -۹۷.۳۶ ۷۱ -۰.۳۳۷ ۰.۱۴ ۷۶ -۱۶ ۱۱ ۰.۰۷ ۸۷ آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د ۰.۰۳۹ ۰.۰۰ ۸۳ -۹۸.۵۴ ۷۵ ۰.۰۲۵ ۰.۰۰ ۵۸ -۲۸ ۸ ۰.۱۵ ۶۳ آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت ۲.۳۰۸ ۰.۰۱ ۶۲ -۹۳.۴۶ ۶۶ ۱.۱۱۲ ۰.۰۴ ۳۷ ۰ ۲۶ ۰.۱۵ ۶۳ آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د ۰.۰۰۵ ۰.۰۰ ۸۷ -۹۹.۹۴ ۸۴ ۰.۰۰۲ ۰.۰۰ ۶۴ ۱۸ ۳۹ ۰.۱۸ ۴۴ آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د ۱,۱۹۹.۳۴۲ ۵.۱۲ ۷ ۵۱۱.۴۱ ۲ ۱۳.۷۶۰ ۰.۵۴ ۱۸ -۴ ۲۰ ۰.۲۰ ۲۷ آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د ۰.۰۶۷ ۰.۰۰ ۸۰ -۹۹.۸۲ ۸۲ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰ ۶۵ -۳ ۲۲ ۰.۱۲ ۸۰ آوند صندوق س. آوند مفید-د ۵۴۴.۳۳۵ ۲.۳۲ ۱۳ -۵۳.۰۰ ۳۸ ۲۸۴.۴۴۸ ۱۱.۱۶ ۲ ۳۰ ۴۶ ۰.۳۸ ۱ بازده صندوق س. بازده ثابت-د ۰.۰۶۱ ۰.۰۰ ۸۱ -۹۶.۶۳ ۶۹ -۰.۰۵۵ ۰.۰۲ ۷۱ -۳۸۱ ۱ ۰.۳۸ ۱ بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت ۰.۱۳۳ ۰.۰۰ ۷۸ -۹۸.۱۴ ۷۳ ۰.۱۱۸ ۰.۰۰ ۵۲ ۱۷ ۳۸ ۰.۱۹ ۳۵ بمان صندوق س.بازده مانا-د ۴۰.۲۳۱ ۰.۱۷ ۴۲ ۲۳۳.۵۲ ۸ ۰.۷۸۵ ۰.۰۳ ۳۸ -۹۲ ۵ ۰.۰۹ ۸۶ پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د ۸۴۹.۴۳۰ ۳.۶۲ ۱۰ ۲۸۵.۳۲ ۶ ۶.۲۶۴ ۰.۲۵ ۲۶ ۴۲ ۵۰ ۰.۱۳ ۷۴ پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر ۴۳.۶۱۹ ۰.۱۹ ۴۰ -۷۱.۴۶ ۴۶ ۲.۲۰۰ ۰.۰۹ ۳۴ -۷ ۱۷ ۰.۲۱ ۲۵ پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د ۹۱۲.۲۹۷ ۳.۸۹ ۹ ۴۶.۹۴ ۲۰ ۱۱۱.۷۳۵ ۴.۳۸ ۱۰ ۱۴ ۳۴ ۰.۲۵ ۱۰ پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د ۳۳۲.۴۸۲ ۱.۴۲ ۱۹ ۱۰۷.۴۹ ۱۵ ۱۲.۹۰۴ ۰.۵۱ ۲۰ ۴۳۲ ۸۲ ۰.۱۹ ۳۵ پایش صندوق س.درآمد ثابت دینا-د ۱۳۱.۶۵۳ ۰.۵۶ ۳۱ ۶۹۵.۴۹ ۱ ۹۱.۶۸۱ ۳.۶۰ ۱۱ ۱۵ ۳۵ ۰.۱۹ ۳۵ تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت ۶۷۶.۲۷۲ ۲.۸۹ ۱۱ ۱۵۵.۷۷ ۱۲ ۳۱.۴۸۳ ۱.۲۳ ۱۵ ۱ ۲۷ ۰.۲۴ ۱۶ ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د ۳.۳۳۴ ۰.۰۱ ۶۰ -۶۷.۳۴ ۴۳ ۰.۰۵۰ ۰.۰۰ ۵۶ -۹ ۱۶ ۰.۲۳ ۱۸ تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم ۰.۴۹۰ ۰.۰۰ ۷۱ -۹۸.۳۶ ۷۴ ۰.۰۲۱ ۰.۰۰ ۵۹ ۱۰۴ ۶۰ ۰.۱۳ ۷۴ توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت ۲۹۱.۶۵۰ ۱.۲۴ ۲۲ ۳۵.۲۷ ۲۲ -۲۸.۰۰۲ ۱۱.۷۸ ۸۶ ۱۶۲ ۶۳ ۰.۱۳ ۷۴ ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د ۱.۵۹۷ ۰.۰۱ ۶۳ -۹۳.۰۳ ۶۵ ۰.۲۰۰ ۰.۰۱ ۴۸ ۲۳ ۴۳ ۰.۱۶ ۵۷ ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د ۱,۶۸۱.۶۹۶ ۷.۱۷ ۳ ۲۶۷.۳۰ ۷ ۳.۴۳۹ ۰.۱۳ ۳۰ -۳ ۲۲ ۰.۱۹ ۳۵ ثمر صندوق س ثمرگندم-ثابت ۴۹۸.۲۷۴ ۲.۱۳ ۱۴ NaN ###### -۱۳۳.۷۷۰ ۵۶.۳۰ ۸۸ -۲ ۲۴ ۰.۲۲ ۲۱ خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت ۲۰.۳۶۰ ۰.۰۹ ۵۱ -۵۳.۲۴ ۳۹ ۳.۱۴۲ ۰.۱۲ ۳۱ ۸۵ ۵۷ ۰.۱۷ ۵۳ خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د ۱.۵۹۲ ۰.۰۱ ۶۴ -۸۹.۸۸ ۶۲ ۰.۰۵۹ ۰.۰۰ ۵۵ ۸۸ ۵۸ ۰.۱۹ ۳۵ خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د ۷.۲۳۷ ۰.۰۳ ۵۶ -۸۴.۵۳ ۵۶ ۶.۲۹۳ ۰.۲۵ ۲۵ ۲ ۲۸ ۰.۱۶ ۵۷ دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د ۲۷.۶۶۶ ۰.۱۲ ۴۶ -۴۳.۲۴ ۳۷ -۰.۰۴۱ ۰.۰۲ ۶۹ -۳۷ ۷ ۰.۲۰ ۲۷ داریک صندوق س.اعتماد داریک-د ۳۹.۴۵۸ ۰.۱۷ ۴۳ -۱۹.۶۰ ۲۷ ۵.۴۴۳ ۰.۲۱ ۲۷ ۹۳۹ ۸۸ ۰.۱۵ ۶۳ دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د ۱۳۷.۲۰۰ ۰.۵۹ ۳۰ -۱۹.۰۹ ۲۶ ۲.۴۷۶ ۰.۱۰ ۳۲ ۴۰ ۴۹ ۰.۳۲ ۴ درین صندوق س. درین آتا-د ۱۷۹.۶۵۲ ۰.۷۷ ۲۹ ۱.۸۶ ۲۵ ۱۶۰.۲۵۴ ۶.۲۹ ۷ ۱۹۳ ۶۸ ۰.۱۳ ۷۴ دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت ۰.۳۳۶ ۰.۰۰ ۷۴ -۹۸.۵۵ ۷۶ -۰.۳۳۶ ۰.۱۴ ۷۵ ۴۰۷ ۸۰ ۰.۱۷ ۵۳ رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د ۸۱.۲۷۱ ۰.۳۵ ۳۴ ۴۸.۱۹ ۱۹ ۰.۵۰۰ ۰.۰۲ ۴۱ ۳۴۱ ۷۵ ۰.۱۲ ۸۰ رایبد صندوق س رایبد-ثابت ۸.۳۹۶ ۰.۰۴ ۵۵ NaN ###### ۰.۰۱۷ ۰.۰۰ ۶۱ ۲ ۲۸ ۰.۱۷ ۵۳ رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت ۰.۶۷۳ ۰.۰۰ ۶۹ -۸۰.۹۲ ۵۴ ۰.۱۹۵ ۰.۰۱ ۴۹ -۳۰۰ ۲ ۰.۱۳ ۷۴ رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د ۲۱۶.۵۱۷ ۰.۹۲ ۲۵ ۵۵.۸۰ ۱۸ -۱۲.۴۹۴ ۵.۲۶ ۸۵ ۱۴۱ ۶۱ ۰.۱۹ ۳۵ زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت ۲۵.۷۰۱ ۰.۱۱ ۴۷ -۷۷.۴۶ ۵۳ -۰.۵۷۶ ۰.۲۴ ۷۸ ۲۲ ۴۱ ۰.۱۹ ۳۵ ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د ۴۵.۶۱۶ ۰.۱۹ ۳۹ -۷۲.۸۶ ۴۹ ۱.۷۹۳ ۰.۰۷ ۳۵ ۱۵۳ ۶۲ ۰.۲۲ ۲۱ سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د ۳۷.۵۱۷ ۰.۱۶ ۴۴ -۳۰.۸۴ ۳۲ ۳۵.۹۲۸ ۱.۴۱ ۱۴ ۱۶۹ ۶۴ ۰.۲۵ ۱۰ سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت ۳,۲۷۵.۰۲۵ ۱۳.۹۷ ۱ ۳۴۲.۸۵ ۴ ۵۱.۲۰۱ ۲.۰۱ ۱۲ ۳۶ ۴۷ ۰.۲۰ ۲۷ سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د ۰.۵۷۹ ۰.۰۰ ۷۰ -۸۴.۴۱ ۵۵ ۰.۵۶۷ ۰.۰۲ ۴۰ ۶۹ ۵۴ ۰.۱۲ ۸۰ سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د ۲۶۳.۹۱۰ ۱.۱۳ ۲۳ ۱۹۸.۳۲ ۱۰ ۰.۲۱۹ ۰.۰۱ ۴۷ ۳۸۷ ۷۷ ۰.۱۳ ۷۴ ستاره ص.س.ستاره پایدارسپهر-د ۵۹.۳۴۱ ۰.۲۵ ۳۷ -۳۷.۸۸ ۳۵ -۰.۰۲۲ ۰.۰۱ ۶۷ -۱۱ ۱۳ ۰.۱۵ ۶۳ سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د ۰.۰۶۸ ۰.۰۰ ۷۹ -۹۴.۷۱ ۶۷ ۰.۰۶۳ ۰.۰۰ ۵۴ -۲۸ ۸ ۰.۲۸ ۵ سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د ۰.۴۶۴ ۰.۰۰ ۷۳ -۹۹.۲۹ ۷۹ ۰.۴۵۳ ۰.۰۲ ۴۳ ۳۷ ۴۸ ۰.۱۸ ۴۴ شمیم صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د ۴۹۵.۷۲۶ ۲.۱۱ ۱۵ ۵۱۰.۲۲ ۳ -۰.۰۲۸ ۰.۰۱ ۶۸ -۱۱ ۱۳ ۰.۱۸ ۴۴ صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د ۵۴.۸۸۷ ۰.۲۳ ۳۸ ۱۸.۶۶ ۲۳ -۲.۸۸۳ ۱.۲۱ ۸۱ ۳ ۳۰ ۰.۲۵ ۱۰ صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت ۹.۹۵۷ ۰.۰۴ ۵۴ -۸۸.۲۱ ۶۰ -۰.۳۷۰ ۰.۱۶ ۷۷ ۱۶ ۳۶ ۰.۱۸ ۴۴ طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د ۳.۵۰۴ ۰.۰۱ ۵۹ -۹۵.۳۴ ۶۸ ۰.۷۵۶ ۰.۰۳ ۳۹ ۲۸۹ ۷۴ ۰.۱۲ ۸۰ فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د ۱۵.۷۹۹ ۰.۰۷ ۵۲ -۶۹.۴۹ ۴۴ ۰.۴۱۵ ۰.۰۲ ۴۵ ۴۱۲ ۸۱ ۰.۲۰ ۲۷ فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت ۱,۳۹۱.۴۸۶ ۵.۹۴ ۵ ۳۱۵.۶۴ ۵ ۵.۳۴۱ ۰.۲۱ ۲۸ ۴۹ ۵۲ ۰.۲۳ ۱۸ فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت ۱,۲۸۷.۲۶۶ ۵.۴۹ ۶ ۱۲.۶۴ ۲۴ ۲۶۲.۰۶۴ ۱۰.۲۸ ۳ ۵۴ ۵۳ ۰.۲۷ ۶ کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د ۳۱.۷۷۷ ۰.۱۴ ۴۵ -۷۲.۰۷ ۴۷ -۵.۸۶۲ ۲.۴۷ ۸۴ ۶۳۳ ۸۶ ۰.۲۲ ۲۱ کارا صندوق س. کارا -د ۶۰۲.۴۶۴ ۲.۵۷ ۱۲ -۴۰.۰۶ ۳۶ ۱۳۷.۰۳۷ ۵.۳۸ ۸ ۱۶ ۳۶ ۰.۲۵ ۱۰ کارآمد صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د ۳۵۵.۲۸۹ ۱.۵۲ ۱۸ ۶۰.۸۳ ۱۷ ۱۳.۱۶۲ ۰.۵۲ ۱۹ -۱۲ ۱۲ ۰.۱۸ ۴۴ کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د ۳.۷۳۱ ۰.۰۲ ۵۷ -۸۷.۲۳ ۵۸ -۰.۰۴۴ ۰.۰۲ ۷۰ ۴۰۶ ۷۹ ۰.۲۰ ۲۷ کارین صندوق س نگین سامان-ثابت ۴۳.۳۰۵ ۰.۱۸ ۴۱ -۷۳.۲۲ ۵۱ ۳۰.۰۲۹ ۱.۱۸ ۱۶ ۲۲ ۴۱ ۰.۲۰ ۲۷ کامیاب صندوق س. کامیاب آشنا-د ۱۸۶.۱۲۲ ۰.۷۹ ۲۸ ۷۹.۰۸ ۱۶ ۰.۱۷۴ ۰.۰۱ ۵۱ -۲۷ ۱۰ ۰.۱۵ ۶۳ کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند ۱۹۳.۹۷۹ ۰.۸۳ ۲۷ -۲۴.۶۳ ۳۱ ۱۷۴.۱۲۵ ۶.۸۳ ۴ -۶ ۱۸ ۰.۱۴ ۷۳ کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان ۱,۵۷۹.۵۵۲ ۶.۷۴ ۴ ۱۰۷.۷۷ ۱۴ ۱۲۷.۱۴۱ ۴.۹۹ ۹ ۲۱ ۴۰ ۰.۳۸ ۱ گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د ۲۱.۶۳۴ ۰.۰۹ ۴۹ -۷۲.۶۱ ۴۸ ۰.۴۳۸ ۰.۰۲ ۴۴ -۵۳ ۶ ۰.۱۶ ۵۷ گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د ۰.۰۰۸ ۰.۰۰ ۸۶ -۹۹.۹۹ ۸۵ ۰.۰۰۵ ۰.۰۰ ۶۲ ۵ ۳۱ ۰.۱۶ ۵۷ لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د ۳۲۸.۹۳۰ ۱.۴۰ ۲۰ -۶۳.۹۰ ۴۲ ۱۶۵.۷۶۸ ۶.۵۰ ۶ ۱۸۸ ۶۷ ۰.۲۶ ۹ ماکان ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د ۰.۰۰۳ ۰.۰۰ ۸۸ -۹۹.۹۱ ۸۳ ۰.۰۰۲ ۰.۰۰ ۶۳ ۳۷۰ ۷۶ ۰.۰۵ ۸۸ مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی ۳.۲۲۳ ۰.۰۱ ۶۱ -۸۴.۸۷ ۵۷ ۱.۴۱۵ ۰.۰۶ ۳۶ ۲۰۰ ۶۹ ۰.۲۱ ۲۵ ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت ۱,۱۲۴.۱۸۰ ۴.۸۰ ۸ ۱۶۷.۹۶ ۱۱ ۱۰.۰۵۰ ۰.۳۹ ۲۲ ۱۷۹ ۶۵ ۰.۱۸ ۴۴ نخل صندوق س.خلیج فارس-د ۰.۲۱۰ ۰.۰۰ ۷۶ -۹۹.۰۷ ۷۷ -۰.۱۹۱ ۰.۰۸ ۷۳ ۱۲ ۳۳ ۰.۲۰ ۲۷ نشان صندوق س. نشان هامرز-د ۲۴.۳۸۱ ۰.۱۰ ۴۸ -۷۳.۰۰ ۵۰ ۳.۶۰۶ ۰.۱۴ ۲۹ ۴۰۵ ۷۸ ۰.۲۵ ۱۰ نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت ۰.۰۵۰ ۰.۰۰ ۸۲ -۹۹.۱۸ ۷۸ ۰.۰۵۰ ۰.۰۰ ۵۷ ۲۳۱ ۷۳ ۰.۲۴ ۱۶ نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د ۰.۱۳۳ ۰.۰۰ ۷۷ -۹۹.۶۱ ۸۱ -۰.۱۲۷ ۰.۰۵ ۷۲ ۲۶ ۴۵ ۰.۲۲ ۲۱ هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت ۰.۴۸۲ ۰.۰۰ ۷۲ -۹۶.۶۴ ۷۰ ۰.۴۸۲ ۰.۰۲ ۴۲ ۹۱ ۵۹ ۰.۲۳ ۱۸ هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د ۰.۹۹۴ ۰.۰۰ ۶۶ -۹۱.۹۱ ۶۴ -۰.۶۵۲ ۰.۲۷ ۷۹ ۲۳۰ ۷۲ ۰.۱۰ ۸۵ همای صندوق س همای آگاه-ثابت ۱۲۷.۲۵۶ ۰.۵۴ ۳۲ -۳۷.۱۷ ۳۴ ۲۴.۱۳۶ ۰.۹۵ ۱۷ ۲۳ ۴۳ ۰.۱۵ ۶۳ همگام صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د ۰.۰۳۳ ۰.۰۰ ۸۴ -۹۷.۹۶ ۷۲ -۰.۰۰۷ ۰.۰۰ ۶۶ -۵ ۱۹ ۰.۱۵ ۶۳ یارا صندوق س. آریا-د ۲۱.۲۷۷ ۰.۰۹ ۵۰ -۵۹.۵۸ ۴۱ -۴.۵۰۲ ۱.۸۹ ۸۳ ۵۶۳ ۸۵ ۰.۱۸ ۴۴ یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت ۲,۰۳۸.۱۳۲ ۸.۶۹ ۲ ۴۰.۳۹ ۲۱ ۵۲۶.۶۱۲ ۲۰.۶۶ ۱ ۷۳ ۵۵ ۰.۱۲ ۸۰

