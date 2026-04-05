پخش یک سریال ضد ایرانی سعودی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شبکه MBC خاورمیانه متعلق به عربستان سعودی، خبر داد در برنامه‌های خود پخش یک سریال تلویزیونی جا دارد که با عنوان «سفارت ۸۷» به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.

این سریال که سال ۲۰۲۲ فیلمبرداری شده بود - و در ظاهر پخش آن کنار گذاشته شده بود - و موضوع آن درباره دیپلمات‌های سعودی گروگان گرفته شده در ایران است، به زودی پخش می شود.

اقدام MBC برای انصراف از کنار گذاشتن «سفارت ۸۷» از سرویس پخش آنلاین خود، اثر مستقیم جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حملات تلافی‌جویانه ایران به همدستان آنها در منطقه خلیج فارس است که باعث قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران شده است.

«سفارت ۸۷» به کارگردانی کالین تیگ بریتانیایی (سازنده سریال «دکتر هو») ساخته شده است. وی سریال سعودی «رشاش» و فیلم «آمبولانس» را که اولین فیلم بلند عربی منتشر شده در آی‌مکس بود، نیز کارگردانی کرده است.

در خلاصه داستان این سریال در وب‌سایت پخش آمده است: «۱۹۸۷. تهران. یک دیپلمات ناگهان در یک بحران سیاسی گروگان گرفته می‌شود. پس از یک حادثه مرگبار حج، سپاه پاسداران ایران یک کنسول سعودی را می‌رباید ... و یک طرح بزرگتر آشکار می‌شود. الهام گرفته از یک داستان واقعی.»

جمله شعار نمایش هم این است: «همه جنگ‌ها در میدان نبرد انجام نمی‌شوند.»

در سال ۱۹۸۷، در جریان زیارت سالانه حج در اماکن مقدس اسلامی در عربستان سعودی، زائران ایرانی با پلیس ضدشورش عربستان درگیر شدند و حدود ۴۰۰ نفر کشته شدند. در تلافی خشونت‌های مکه، معترضان ایرانی در اگوست ۱۹۸۷ به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند و چندین دیپلمات سعودی به گروگان گرفته شدند.

سریال «سفارت ۸۷» در سال ۲۰۲۲ فیلمبرداری شد و گمان می‌رفت پس از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران در سال ۲۰۲۳، توسط MBC کنار گذاشته شده باشد. در حالی که ابتدا اعلام شد پخش این سریال از جمعه آغاز می شود، اکنون در فهرست وب‌سایت عبارت «به زودی» آمده است.