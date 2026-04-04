۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۸

توقیف اموال ۱۰۰ چهره مشهور خارج‌نشین با حکم قضایی

دادستان تهران از مسدودی حساب و توقیف اموال بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای و چهره‌های شناخته‌شده خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی صالحی، دادستان تهران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب بیش از ۱۰۰ چهره‌ معروف حامی دشمن خارج از کشور، اعم از عده‌ای از بازیگران ورزشکاران و مدیران و خبرنگاران شبکه‌ اسرائیلی اینترنشنال و شبکه من‌وتو خبر داد.

در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدوی حساب تعدادی از چهره‌های معروف خارج از کشور، از جمله تعدادی بازیگران، ورزشکاران و عوامل و کارکنان شبکه معاند از جمله شبکه ایران ایننترنشنال و شبکه من و تو صادر شد.

براساس این گزارش، دستور مسدودی و توقیف حساب و شناسایی توقیف اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه اینترنشنال و همکاران این شبکه صهیونیستی صادر شده است.

همچنین براساس دستور دادستان تهران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی موظف شده‌اند، نسبت به شناسایی، توقیف اموال و مسدودی حساب ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان شبکه من و تو اقدام کنند.

در این لیست اسامی ۲۵ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور که به انحاء مختلف به‌ویژه در فضای مجازی از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به کشور عزیزمان حمایت کردند نیز به چشم می‌خورد.

این افراد در کشورهای مختلف دنیا اعم از آمریکا، سوئد، هلند، گرجستان و انگلیس اقامت دارند.

    • علی IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      باسلام ...خداقوت وخسته نباشید به قوه قضاییه عزیزوقهرمان ....به خائن ...وطنفروش وعمله دشمن کودک کش صهیونیستی آمریکایی به هیچ عنوان رحم نکنید...دشمن روبرویی خطرش بسیار بسیار کمترازاین جماعت بی وطن بی همه چیز است ...ریشه این اراذلو اوباشی که فقط فارسی راخوب بلدنداماارهردشمنی نسبت به آبوخاک دشمنترهستندازکل کره زمین باید برچید....باتشکر
    • IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      احسنت...عدالت تا حدی اجرا شد...باید اموالشان مصادره شود...و بقیه افراد دخیل نیز در لیست مصادره ها قرار گیرند...تا فکر وطن فروشی نکند.. تشکر
      • تندر IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        سلام اسم اینارو بگین شاید اموال غیرثبت شده داشته باشند.
    • فرشید IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      کاربسیارخوبی دادستان تهران انجام داده دستش دردنکنه همچنین بایدتابعیت اینهاراباطل کرد چون اینها ایرانی نیستند
    • کیا IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      اسامی را نام ببر جناب دادستان
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      خدا لعنت کند خاین وطن فروش
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      درود بر قوه قضائیه شجاع . ما پشتیبان قوه قضائیه شجاع هستیم و امیدواریم که هیچگونه مماشات و ترحمی بر شغال های بزدل و خائن وطن فروش و لال و شک آفرین در ذهن جوانان و همسو با خواسته های دشمنان ملت و کشور ایران بزرگ نکند و با اشد مجازات برخورد کند .

