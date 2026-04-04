به گزارش خبرگزاری مهر،علی صالحی، دادستان تهران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب بیش از ۱۰۰ چهره معروف حامی دشمن خارج از کشور، اعم از عدهای از بازیگران ورزشکاران و مدیران و خبرنگاران شبکه اسرائیلی اینترنشنال و شبکه منوتو خبر داد.
در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانههای معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری میکنند و در جهت تقویت دشمن گام بر میدارند دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدوی حساب تعدادی از چهرههای معروف خارج از کشور، از جمله تعدادی بازیگران، ورزشکاران و عوامل و کارکنان شبکه معاند از جمله شبکه ایران ایننترنشنال و شبکه من و تو صادر شد.
براساس این گزارش، دستور مسدودی و توقیف حساب و شناسایی توقیف اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه اینترنشنال و همکاران این شبکه صهیونیستی صادر شده است.
همچنین براساس دستور دادستان تهران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی موظف شدهاند، نسبت به شناسایی، توقیف اموال و مسدودی حساب ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان شبکه من و تو اقدام کنند.
در این لیست اسامی ۲۵ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور که به انحاء مختلف بهویژه در فضای مجازی از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به کشور عزیزمان حمایت کردند نیز به چشم میخورد.
این افراد در کشورهای مختلف دنیا اعم از آمریکا، سوئد، هلند، گرجستان و انگلیس اقامت دارند.
