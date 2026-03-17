به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه بازدید از مراکز خدماتی و درمانی در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی، وحید میرحسینی معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور صبح امروز سهشنبه به همراه مهبودی معاون دادستان تهران و مدیرانکل راهآهن تهران و راهداری کشور از مجموعه ایستگاه راهآهن و پایانه مسافربری جنوب تهران بازدید کردند.
در جریان این بازدیدها، میرحسینی و هیئت همراه از بخشهای مختلف این مجموعهها از جمله شرکتهای مسافری، سکوهای ورود و خروج مسافران، بخشهای خدماتی و واحدهای پشتیبانی بازدید کرده و در جریان روند ارائه خدمات به مسافران و اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی و مدیریت تردد قطارها و اتوبوسها در روزهای پایانی سال و شرایط جنگی کشور قرار گرفتند.
همچنین در این بازدیدها، مسئولان ذیربط گزارشی از فعالیتها، ظرفیتها و برنامههای در دست اجرا برای ارتقای خدماترسانی به مسافران ارائه کردند و بر ضرورت تقویت زیرساختها و افزایش سطح خدمات تأکید شد.
