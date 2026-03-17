دادستان تهران از دادسراهای ۳۶ و ۳۷ بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران در ادامه نظارتهای میدانی و بازدیدهای خود به صورت سرزده از ناحیههای ۳۶ و ۳۷ دادسراهای تهران بازدید و بر روند رسیدگی به پروندهها نظارت کرد.
وی در مسیر بازدید از نواحی دادسراها، با توقف در یکی از ایستهای بازرسی مستقر در یکی از خیابانهای تهران به نیروهای حافظ امنیت خسته نباشید و خداقوت گفت.
دادستان تهران بابت زحماتی که در این روزها مامورین حافظ امنیت میکشند، تشکر کرد.
گفتنی است دادستان تهران در طی ۳ روز از تمامی نواحی دادسراهای تهران بازدید کرده است.
