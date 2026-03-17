  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

دادستان تهران از دادسراهای ۳۶ و ۳۷ بازدید کرد

دادستان تهران به صورت سرزده از ۲ ناحیه دادسراهای تهران بازدید کرد تا در طی ۳ روز بر همه نواحی دادسراهای تهران نظارت کرده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران در ادامه نظارت‌های میدانی و بازدیدهای خود به صورت سرزده از ناحیه‌های ۳۶ و ۳۷ دادسراهای تهران بازدید و بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کرد.

وی در مسیر بازدید از نواحی دادسراها، با توقف در یکی از ایست‌های بازرسی مستقر در یکی از خیابان‌های تهران به نیروهای حافظ امنیت خسته نباشید و خداقوت گفت.

دادستان تهران بابت زحماتی که در این روزها مامورین حافظ امنیت می‌کشند، تشکر کرد.

گفتنی است دادستان تهران در طی ۳ روز از تمامی نواحی دادسراهای تهران بازدید کرده است.

کد خبر 6777158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها