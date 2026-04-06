۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

۹۳ عامل بی ثباتی روانی در غرب تهران روانه زندان شدند

شهریار- معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از شناسایی و دستگیری ۲۳۵ نفر از عناصر وابسته به گروه‌های معاند و ضد انقلاب در شهرستان‌های این منطقه خبر داد.

سرهنگ عبادالله خدایاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ،از شناسایی و دستگیری ۲۳۵ نفر از عناصر وابسته به گروه‌های معاند و ضد انقلاب در شهرستان‌های این منطقه خبر داد.

خدایاری در ادامه در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: با توجه به اهداف شوم دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی و بهره‌گیری از گروه‌های معاند، طی روزهای گذشته، مأموران پلیس با رصد اطلاعاتی و فنی دقیق، موفق به شناسایی ۲۳۵ نفر از عناصر خودفروخته و وطن‌فروش وابسته به معاندین شدند.

وی افزود: این افراد در شهرستان‌های غرب استان تهران دستگیر شدند که از این تعداد، ۹۳ نفر بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضائی روانه زندان شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به ماهیت اقدامات این عناصر تصریح کرد: متهمان دستگیر شده با ایجاد ناامنی ذهنی برای جامعه، تبلیغ به نفع دشمن، تحریک و سازماندهی عناصر مخل امنیت در فضای مجازی، به ویژه در زمینه ارسال تصاویر و فیلم برای شبکه معاند اینترنشنال (وابسته به جبهه آمریکایی-صهیونیستی) فعالیت داشتند.

כד מطلب 6793027

    • مهمان IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      هیچ گونه مماشات با آنها نباید بشود. اشد مجازات مربوطه را باید برای هر کدام با توجه به شرایط جنگی در نظر گرفته شود.

