توقیف اموال ۲۴ عنصر خارج نشین مرتبط با دشمن در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، درباره اقدامات مقتدرانه دستگاه قضایی در مقابله با عوامل همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار که در حال حاضر با جدیت دنبال می‌شود، اجرای دقیق قانون تشدید مجازات در حوزه همکاری با دشمن است. بر اساس این قانون، اموال تمامی افرادی که در همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا مشارکت دارند، توقیف خواهد شد.

قهرمانی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های دقیق اداره کل اطلاعات استان، ۲۴ نفر از عناصر خارج از کشور که با شبکه‌های معاند دشمن همکاری داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: اموال این افراد نیز شناسایی و طبق روال قانونی توقیف گردیده است. در میان این افراد، یکی از مهره‌های اصلی که فعالیت‌های اساسی در یکی از شبکه‌های معاند دشمن داشته، شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته است.