  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

توقیف اموال ۲۴ عنصر خارج نشین مرتبط با دشمن در هرمزگان

توقیف اموال ۲۴ عنصر خارج نشین مرتبط با دشمن در هرمزگان

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان، از اقدامات مقتدرانه دستگاه قضایی در مقابله با عوامل همکاری با دشمن خبر داد و گفت: اموال ۲۴ عنصر خارج نشین مرتبط با دشمن در هرمزگان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، درباره اقدامات مقتدرانه دستگاه قضایی در مقابله با عوامل همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار که در حال حاضر با جدیت دنبال می‌شود، اجرای دقیق قانون تشدید مجازات در حوزه همکاری با دشمن است. بر اساس این قانون، اموال تمامی افرادی که در همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا مشارکت دارند، توقیف خواهد شد.

قهرمانی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های دقیق اداره کل اطلاعات استان، ۲۴ نفر از عناصر خارج از کشور که با شبکه‌های معاند دشمن همکاری داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: اموال این افراد نیز شناسایی و طبق روال قانونی توقیف گردیده است. در میان این افراد، یکی از مهره‌های اصلی که فعالیت‌های اساسی در یکی از شبکه‌های معاند دشمن داشته، شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته است.

کد مطلب 6828858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه