ثبت ۴۹ هزار خدمت بهداشتی در استان ایلام طی ۱۵ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قیصوری اظهار کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۴۹ هزار و ۳۱۸ نفر از مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی استان خدمات مراقبتی دریافت کردند که بخشی از این خدمات شامل ۴۵۰ مورد خدمات دندانپزشکی و ۸۸۵ مورد پیگیری وضعیت مادران باردار پرخطر بوده است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت محیط در این ایام افزود: کارشناسان بهداشت محیط و حرفهای استان در همین بازه زمانی دو هزار و ۳۸۲ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام دادند. همچنین ۱۷۱ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی آب و هزار و ۷۲۷ مورد کلرسنجی از سامانههای آبرسانی صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: در حوزه غذا و دارو نیز ۷۵ مورد نظارت و بازرسی انجام شد، یک مورد نمونهبرداری از فرآوردههای غذایی و دارویی صورت گرفت و ۷۶۹ مورد پاسخگویی به پرسشهای شهروندان در این حوزه ثبت شد.
قیصوری همچنین از فعالیت گسترده مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: طی این مدت ۳۴ هزار و ۱۸۵ نسخه سرپایی و سه هزار و ۳۶۲ نسخه بستری برای بیماران در مراکز درمانی استان صادر شده است.
وی تأکید کرد: استمرار ارائه این خدمات در ایام تعطیلات نوروزی، حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان حوزه سلامت استان بوده است.
