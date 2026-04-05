۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

تولید ۸۷ هزار تن شیر در شاهرود

تولید ۸۷ هزار تن شیر در شاهرود

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود از تولید روزانه ۲۴۰ تن شیر در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۸۷ هزار و ۶۰۰ تن شیر تولید شده است.

محمد حسن غریب مجنی، در حاشیه بازدید از یک دامداری در شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این شهرستان هفت مرکز جمع‌آوری شیر فعال دارد، ابراز کرد: این مراکز روزانه ۲۴۰ تن شیر را تحویل کارخانه می‌دهند. 

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۸۷ هزار و ۶۰۰ تن شیر در مراکز جمع‌آوری این شهرستان تحویل شده است. 

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود همچنین با بیان اینکه میزان تولید شیر در شاهرود به ۹۸ هزار تن رسیده است، تاکید کرد: این میزان تولید نشان از همت جهادی دامداران شهرستان شاهرود می دهد. 

غریب مجنی با اشاره به نقش اقتصادی این بخش ادامه داد: فعالیت مراکز جمع‌آوری شیر در این شهرستان زمینه اشتغال مستقیم ۴۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

