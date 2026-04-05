پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه الزهرا(س) تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) خطاب به دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد: مهلت ثبتنام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه الزهرا(س)، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تمدید شد.
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به سامانه گلستان دانشگاه الزهرا(س)مراجعه و مدارک خود را بارگزاری کنند.
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری سال تحصیلی۱۴۰۶-۱۴۰۵ تمدید شد.
