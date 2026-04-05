  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه الزهرا(س) تمدید شد

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان  مقطع دکتری سال تحصیلی۱۴۰۶-۱۴۰۵ تمدید شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) خطاب به دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه الزهرا(س)، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تمدید شد.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به سامانه گلستان دانشگاه الزهرا(س)مراجعه و مدارک خود را بارگزاری کنند.

کد مطلب 6792038
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها