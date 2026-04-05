فشار بخش خدمات درمانی انگلیس برای عدم استفاده از هوش مصنوعی بی اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، اما گزارش های جدید نشان می دهد خدمه به دلیل نگرانی های اخلاقی، حریم خصوصی و اعتماد در مقابل استفاده از آن مقاومت می کنند.

کارمندان سرویس سلامت ملی انگلیس(NHS) چه در بخش های کلینیکی و دیگر اعلام کرده اند همکارانشان پلتفرم داده های فدرال پالانتیر(FDP) که بخشی از قرارداد ۳۳۰ میلیون پوندی با شرکت در سال ۲۰۲۳ برای ساخت آن جهت سرویس سلامت ملی است را بایکوت کرده اند.

FDP برای برقراری ارتباط سیستم های مختلف سرویس سلامت ملی انگلیس با یک مخزن داده قابل جستجو طراحی شده تا ازبه از بین رفتن اختلالات در درمان کمک کند.

پیش از این نیز پالانتیر رابطه ای پر فراز و نشیب با انگلیس داشت که دلیل آن نگرانی هایی درباره حریم خصوصی و رابطه نزدیک آن با دولت آمریکا هم از سوی دولت و هم از سوی مردم وجودداشت.

از زمان تایید این سیستم برخی از هیات های مراقبت های بهداشتی به دلیل عدم تمایل به استفاده از آن، اجرایش را به تاخیرانداخته اند و انجمن پزشکی انگلیس حتی از پزشکان خواسته به دلیل همکاری اخیرا پالانتیر با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا( ICE )، استفاده از آن را متوقف کنند.

این موارد از جمله دلایلی هستند که کارشناسان سازمان سلامت ملی انگلیس در مصاحبه با نشریه فایننشال تایمزبرای عدم استفاده از سیستم پالانتیر و بایکوت FDP ارائه کرده اند. بسیاری نیز اعلام کرده بودند درباره استفاده از سیستم ساخت پالانتیر احساس راحتی نمی کنند.

یکی از مقامات پالانتیر را یک شرکت ورشکسته اخلاقی نامید و آن را دلیلی برای عدم استفاده از نرم افزار اعلام و اشاره کرد برخی همکارانش هنگامیکه وادار به استفاده از سیستم شدند، عمدا سرعت فعالیت شان را کند کرده اند.

با وجود نگرانی های گسترده در سازمان سلامت ملی انگلیس درباره نقش آن در خدمات سلامتی و دسترسی آن به داده های شهروندان انگلیسی، به نظر می رسد فقدان شفافیت این شرکت فناوری درباره منشا قرارداد، دلیل اصلی آن باشد که مقامات انگلیس برای لغو قرارداد با پالانتیر به دولت فشار می آورند.