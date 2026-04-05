نیروهای مسلح مسیر نورانی خود را با آگاهی برگزیدند؛ «شهادت» مزد مجاهدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در دیدار با خانواده شهید خان بیکی از شهدای رزم‌ ناو دنا در دیباج دامغان بیان کرد: بر اساس منابع دینی، شهدای دریا جایگاه و منزلتی برجسته و ممتاز دارند.

وی گفت: سختی شهادت در دریا و شرایط خاص آن، موجب شده است که در برخی روایات، ثواب مضاعفی برای این نوع شهادت در راه خدا بیان شده و جایگاه این شهدا متفاوت از دیگر شهدا معرفی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به جایگاه والای شهدای دریا در روز قیامت افزود: در برخی نقل‌ها آمده که در روز قیامت، این شهدا با صورتی بسیار زیباتر از دیگر شهدا حضور می‌یابند که نشان‌دهنده تفاوت جایگاه والاتر آنان نسبت به دیگر شهدا است.

مطیعی با یادآوری سابقه حضور گسترده رزمندگان در عملیات‌های آبی - خاکی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در عملیات‌هایی همچون خیبر، بدر و والفجر۸ نیز رزمندگان اسلام با شرایطی مشابه در عرصه‌های دریایی و آبی به میدان می‌رفتند و البته بسیاری از آنان به مقام شهادت نائل شدند.

وی با تجلیل از ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید «علی خان بیکی» گفت: از شواهد و قرائن، دلاوری، برومندی و شایستگی این شهید رشید و جوان کاملاً مشهود است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) درباره جایگاه شهدا افزود: شهدا در «قهقهه مستانه» خود متنعم هستند و همین مسئله می‌تواند موجب تسلی خاطر خانواده‌ها باشد؛ چرا که جایگاه آنان نزد خداوند متعال بسیار رفیع است.

مطیعی با بیان اینکه همه نیروهای نظامی فعال در عرصه دریا با آگاهی کامل این مسیر را انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: مأموریت‌های طولانی‌مدت، دوری از خانواده و شرایط سخت کاری، از جمله ویژگی‌های این کار بزرگ است و افرادی که وارد این عرصه می‌شوند، معمولاً با آمادگی روحی بالا و حتی با نگارش وصیت‌نامه، خود را برای شرایط خاص آماده می‌کنند.