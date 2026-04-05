۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

ایران در برابر تهدیدات ترامپ عقب‌نشینی نخواهد کرد

بندرعباس-نماینده مردم بندرعباس در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره «بازگرداندن ایران به عصر حجر» گفت: سخنان مطرح‌شده علیه ایران هذیان است و ایران در برابر تهدیدات ترامپ عقب‌نشینی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی اظهار کرد: مطرح‌شدن این سخنان در رسانه‌های جهان نشان داد که بسیاری از تحلیلگران سخنان ترامپ را قابل استناد نمی‌دانند و ملت‌های آزاده و مسلمان نیز این ادعاها را بی‌پایه تلقی کرده‌اند.

وی بیان کرد: ایرانیان با بیش از پنج هزار سال پیشینه تمدنی، هیچگاه در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد و آن کشوری که باید پاسخگوی رفتارهای خود باشد، آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

نماینده مردم بندرعباس، بوموسی، حاجی‌آباد، بندرخمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران با اتحاد و همراهی نیروهای مسلح و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مسیر مدیریت کشور را با صلابت ادامه خواهند داد و ایستادگی ملت در روزهای اخیر نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مرادی خاطرنشان کرد: ترامپ با اظهارات اخیر خود نشان داده که از واکنش ایران خشمگین شده و این مواضع از شکست راهبردهای او در منطقه حکایت دارد.

وی با بیان اینکه حمله به مراکز علمی و فرهنگی نشانه ضعف است و اقداماتی از این دست حتی در دوران‌های بسیار دور نیز مشاهده نشده است گفت: مردم ایران به زودی شاهد ثمرات ایستادگی خود و پیروزی در «جنگ رمضان» خواهند بود.

    IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      نه تنها دربرابر تهدایدت ترامپ عقب نشینی نمکنیم.بلکه انتقام ازشون میگیریم وترامپ ونتانیاهو به ته گور قبر شون می فرستیم

