به گزارش خبرگزاری مهر، الشرق الاوسط در مقاله ای به قلم آنتوان دوحی به چالش های دوگانه ای می پردازد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با آنها روبه روست. از یک سو جنگ با ایران و از سوی دیگر جنگی داخلی و عمیق میان جریان جمهوری خواهِ ملی گرای تندرو و جریان دموکراتِ لیبرالِ کثرت‌گرا.

به گفته نویسنده، این انشقاق نه فقط سیاسی، بلکه مربوط به هویت، ارزش ها و جامعه است و تأثیر آن به اروپای غربی نیز کشیده شده است.

دوحی توضیح می دهد که این شکاف چگونه بر سیاست های خاورمیانه اثر گذاشته، و رویکرد دولت اوباما (مدارا با ایران و حمایت از اخوان المسلمین) را در مقابل رویکرد دولت ترامپ (تقابل ریشه ای با ایران) مقایسه می کند که در نهایت به جنگ کنونی انجامیده است؛ جنگی که به باور نویسنده، از نظر پیامدها در نیم قرن اخیر بیسابقه است.