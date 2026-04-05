به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در برنامه تلویزیونی رهنما، گفت: ابتدا باید تاسف و تاثر خودم را بابت از دست دادن نعمت عظیم انقلاب اسلامی اعلام کنم و در عین حال، از انتخاب سیدمجتبی که همان ویژگی های پدر را دارند، ابراز خوشنودی نمایم.

وی افزود: به ملت بزرگ ایران اسلامی، تسلیت و تبریک می گویم بابت شهادت رهبر شهید و انتخاب سیدمجتبی خامنه‌ای.

مرندی در خصوص اولین دیدارش با رهبر شهید، گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در جمع زیارت کرده بودم، اما به تنهایی و برای اولین بار؛ زمانی بود که قرار شده بود بنده را به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی کنند.

وی ادامه داد: آن موقع آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودند و مجلس شورای اسلامی به آقای منافی برای وزارت بهداشت رای اعتماد نداده بود و من معاون وزارت بهداشت بودم. وقتی شنیدم بنده به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده ام، به ملاقات آقای خامنه‌ای رفتم و خدمت ایشان مطرح کردم که توانایی لازم را برای وزارت ندارم، اما به حرفم گوش ندادند و به مجلس معرفی شدم.

پزشک رهبر شهید در خصوص چگونگی انتخابش به عنوان مسئول سلامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: روزی آقای محمدی گلپایگانی به من زنگ زدند و گفتند فوری بیا و من رفتم و عنوان کردند حضرت آقا می خواهند از این به بعد مسئولیت سلامت ایشان را عهده‌دار باشید.

وی افزود: پذیرفتن این مسئولیت برای من غیر منتظره بود و نگران نبودم که نتوانم این مسئولیت بزرگ‌ را عهده‌دار باشم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی بین امکانات پزشکی رهبر شهید و سایر آحاد مردم وجود داشت، گفت: ایشان در برابر دستورات پزشکی، متواضع بودند و از آنچه در خصوص رعایت نکات پزشکی گفته می شد، تبعیت می کردند. ضمن اینکه هیچ امکانات ویژه ای برای خود قائل نبودند و حاضر نبودند از خدمات خاص بهره مند شوند.