۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

خاطره پزشک رهبر شهید از اولین دیدار با حضرت آیت الله خامنه‌ای

خاطره پزشک رهبر شهید از اولین دیدار با حضرت آیت الله خامنه‌ای

پزشک رهبر شهید، به بیان خاطراتی از اولین دیدارش با حضرت آیت الله خامنه‌ای پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در برنامه تلویزیونی رهنما، گفت: ابتدا باید تاسف و تاثر خودم را بابت از دست دادن نعمت عظیم انقلاب اسلامی اعلام کنم و در عین حال، از انتخاب سیدمجتبی که همان ویژگی های پدر را دارند، ابراز خوشنودی نمایم.

وی افزود: به ملت بزرگ ایران اسلامی، تسلیت و تبریک می گویم بابت شهادت رهبر شهید و انتخاب سیدمجتبی خامنه‌ای.

مرندی در خصوص اولین دیدارش با رهبر شهید، گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در جمع زیارت کرده بودم، اما به تنهایی و برای اولین بار؛ زمانی بود که قرار شده بود بنده را به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی کنند.

وی ادامه داد: آن موقع آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودند و مجلس شورای اسلامی به آقای منافی برای وزارت بهداشت رای اعتماد نداده بود و من معاون وزارت بهداشت بودم. وقتی شنیدم بنده به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده ام، به ملاقات آقای خامنه‌ای رفتم و خدمت ایشان مطرح کردم که توانایی لازم را برای وزارت ندارم، اما به حرفم گوش ندادند و به مجلس معرفی شدم.

پزشک رهبر شهید در خصوص چگونگی انتخابش به عنوان مسئول سلامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: روزی آقای محمدی گلپایگانی به من زنگ زدند و گفتند فوری بیا و من رفتم و عنوان کردند حضرت آقا می خواهند از این به بعد مسئولیت سلامت ایشان را عهده‌دار باشید.

وی افزود: پذیرفتن این مسئولیت برای من غیر منتظره بود و نگران نبودم که نتوانم این مسئولیت بزرگ‌ را عهده‌دار باشم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی بین امکانات پزشکی رهبر شهید و سایر آحاد مردم وجود داشت، گفت: ایشان در برابر دستورات پزشکی، متواضع بودند و از آنچه در خصوص رعایت نکات پزشکی گفته می شد، تبعیت می کردند. ضمن اینکه هیچ امکانات ویژه ای برای خود قائل نبودند و حاضر نبودند از خدمات خاص بهره مند شوند.

حبیب احسنی پور

