۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

رسانه روسی: فرهنگ شهادت حسینی دلیل شکست ناپذیری ایران است

یک رسانه روسی با ارائه تحلیلی نوشت: فرهنگ شهادت حسینی، دلیل شکست ناپذیری ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه روسی «زوزدا»، آنچه باعث شده است ایران پس از بیش از یک ماه بتواند مقابل متجاوزان آمریکایی و صهیونیست مقاومت کند، فرهنگ شهادت میان ایرانیان است.

شبکه «زوزدا» که متعلق به وزارت دفاع و نیروهای مسلح روسیه است، درباره شکست‌ ناپذیری تهران ادامه داد: علت اینکه ایران تاکنون شکست نخورده است، شاید این باشد که در ایران چیزی وجود دارد که نمی‌ توان آن را با مقدار مهمات، تجهیزات نظامی و دلارهای چاپ شده مقایسه کرد و آن سنت دیرینه و تاریخی ایرانی یعنی شهادت است.

این رسانه افزود: سال ۶۸۰ میلادی، امام حسین (ع) نوه پیامبر اسلام (ص) با دانستن آنکه جان خود را از دست خواهد داد، از تسلیم شدن در برابر خلیفه ستمگر یعنی یزید، خودداری کرد. تنها ۷۲ تن از یاران (امام) حسین (ع) در برابر ارتش هزاران نفری یزید ایستادند و همگی به شهادت رسیدند. ایرانی‌ها معتقدند این یک شکست نبود؛ بلکه پیروزی‌ بود که در قالب شهادت تجلی یافت و لذا هر ساله میلیون‌ ها شیعه برای امام حسین (ع) سوگواری می‌کنند، اما این فقط یک عزاداری ساده نیست، بلکه یک آیین مقاومت منحصر به فرد است.

    • احمد IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      هرایرانی به تنهایی یک ارتش شکست ناپذیراست.ترامپ غلط میکندکه ایرانیان راتهدیدکندروزگارش راسیاهترازگذشته خواهیم کرد.تنگه هرمزبسته میماندوهرحمله به زیرساختهای ایران مساویست بانابودی زیرساختهای کشورهای منطقه.سالهاست به بهانه های پوچ وبی اساس کشورمان راتحریم کرده،تورم وگرانی رابه مردم عزیزایران تحمیل کرده اندوماروی پای خودایستادیم،امادیگربس است الآن وقت مکافات است.بانابودی زیرساختهای انرژی کشورهای عربی، اروپاوآمریکااکنون بایدبرای سالیان درازباکمبودشدیدانرژی ومنابع روبروشوند.ایرانیان بایدتلافی کنند
    • دکتر بهمن مرادی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      رسانه کشور دوست، روسیه دقیقا به هدف زده است. بله، ما ایرانی جماعت که پیروان و شیعه حضرت علی ع هستیم، مرگ با عزت برایمان آبرو و شرف است. مرگ باعزت(شهادت در راه حفط میهن) را بالاترین امتیاز مادی و معنوی از سوی الله می دانیم و با ذوق و شوق وصف ناپذیر به پیشوازش می شتابیم. ۹۰میلیون ایرانی حاضرند در راه حفظ وطن تکه تکه شوند. ما با آرزوی شهادت در راه دین و حفظ وطن زنده ایم.پس هیچ ترس و واهمه ای از ابدرقدرت های جهان نداشتیم و نداریم. ما پیروان حسینی هستیم که یک تنه در مقابل بیش از ۱۰هزار لشکر کفر جنگید

