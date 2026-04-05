رسانه روسی: فرهنگ شهادت حسینی دلیل شکست ناپذیری ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه روسی «زوزدا»، آنچه باعث شده است ایران پس از بیش از یک ماه بتواند مقابل متجاوزان آمریکایی و صهیونیست مقاومت کند، فرهنگ شهادت میان ایرانیان است.

شبکه «زوزدا» که متعلق به وزارت دفاع و نیروهای مسلح روسیه است، درباره شکست‌ ناپذیری تهران ادامه داد: علت اینکه ایران تاکنون شکست نخورده است، شاید این باشد که در ایران چیزی وجود دارد که نمی‌ توان آن را با مقدار مهمات، تجهیزات نظامی و دلارهای چاپ شده مقایسه کرد و آن سنت دیرینه و تاریخی ایرانی یعنی شهادت است.

این رسانه افزود: سال ۶۸۰ میلادی، امام حسین (ع) نوه پیامبر اسلام (ص) با دانستن آنکه جان خود را از دست خواهد داد، از تسلیم شدن در برابر خلیفه ستمگر یعنی یزید، خودداری کرد. تنها ۷۲ تن از یاران (امام) حسین (ع) در برابر ارتش هزاران نفری یزید ایستادند و همگی به شهادت رسیدند. ایرانی‌ها معتقدند این یک شکست نبود؛ بلکه پیروزی‌ بود که در قالب شهادت تجلی یافت و لذا هر ساله میلیون‌ ها شیعه برای امام حسین (ع) سوگواری می‌کنند، اما این فقط یک عزاداری ساده نیست، بلکه یک آیین مقاومت منحصر به فرد است.